У понеділок, 20 жовтня 2025 року, о 12:00 в Італії розпочнеться новий етап програми «Click Day» — день подання заявок на отримання державного бонусу до 2500 євро для оформлення професійних водійських прав.
Це частина державної ініціативи, спрямованої на підтримку молоді, яка хоче працювати у сфері вантажних та пасажирських перевезень.
Хто може отримати бонус
Бонус доступний для громадян віком від 18 до 35 років, які бажають отримати:
- водійські права категорій C або D (а також підкатегорії CE, D1 тощо);
- карточку кваліфікації водія (CQC).
Важливо: громадянство чи рівень доходу не мають значення. Головна вимога — бути офіційним резидентом Італії та бути зарахованим до акредитованої автошколи.
❗️Бонус не поширюється на звичайні права категорій A і B (мотоцикли та легкові автомобілі).
Як працює державний бонус
Сума допомоги становить 80% від загальної вартості курсів, але не більше 2500 євро на одну особу.
Гроші не видаються готівкою — замість цього учасник отримує електронний ваучер, який необхідно використати протягом 60 днів в одній із акредитованих автошкіл.
Після активації ваучера потрібно завершити навчання і отримати права протягом 18 місяців, інакше право на фінансування анулюється.
💡 Приклад: якщо ви активуєте ваучер 20 жовтня 2025 року, то маєте використати його до 19 грудня 2025 року, а отримати водійські права — до червня 2027 року.
Як подати заявку
Подання заявок здійснюється виключно онлайн — через офіційну платформу Міністерства інфраструктури та транспорту Італії (MIT), яка відкриється 20 жовтня о 12:00.
Для реєстрації потрібно підготувати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт або carta d’identità);
- податковий код (Codice Fiscale);
- дозвіл на проживання (Permesso di soggiorno) — за потреби;
- доказ запису на курси водіння (договір або підтвердження від автошколи).
Заявки розглядатимуться у порядку черги подання — тому чим раніше подасте заявку, тим вищі шанси отримати фінансування.
Чому це важливо
Програма спрямована на зменшення кадрового дефіциту у сфері транспорту — як вантажних, так і пасажирських перевезень.
Для багатьох молодих людей, у тому числі українців, які живуть в Італії, це реальна можливість отримати нову професію та стабільну роботу без значних витрат.
🚛 Не втратьте шанс! Початок реєстрації — 20 жовтня 2025 року, рівно о 12:00.
