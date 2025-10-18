У понеділок, 20 жовтня 2025 року, о 12:00 в Італії розпочнеться новий етап програми «Click Day» — день подання заявок на отримання державного бонусу до 2500 євро для оформлення професійних водійських прав.

Це частина державної ініціативи, спрямованої на підтримку молоді, яка хоче працювати у сфері вантажних та пасажирських перевезень.

Хто може отримати бонус

Бонус доступний для громадян віком від 18 до 35 років, які бажають отримати:

водійські права категорій C або D (а також підкатегорії CE, D1 тощо);

(а також підкатегорії CE, D1 тощо); карточку кваліфікації водія (CQC).

Важливо: громадянство чи рівень доходу не мають значення. Головна вимога — бути офіційним резидентом Італії та бути зарахованим до акредитованої автошколи.

❗️Бонус не поширюється на звичайні права категорій A і B (мотоцикли та легкові автомобілі).

Як працює державний бонус

Сума допомоги становить 80% від загальної вартості курсів, але не більше 2500 євро на одну особу.

Гроші не видаються готівкою — замість цього учасник отримує електронний ваучер, який необхідно використати протягом 60 днів в одній із акредитованих автошкіл.

Після активації ваучера потрібно завершити навчання і отримати права протягом 18 місяців, інакше право на фінансування анулюється.

💡 Приклад: якщо ви активуєте ваучер 20 жовтня 2025 року, то маєте використати його до 19 грудня 2025 року, а отримати водійські права — до червня 2027 року.

Як подати заявку

Подання заявок здійснюється виключно онлайн — через офіційну платформу Міністерства інфраструктури та транспорту Італії (MIT), яка відкриється 20 жовтня о 12:00.

Для реєстрації потрібно підготувати:

документ, що посвідчує особу (паспорт або carta d’identità);

податковий код (Codice Fiscale) ;

; дозвіл на проживання (Permesso di soggiorno) — за потреби;

— за потреби; доказ запису на курси водіння (договір або підтвердження від автошколи).

Заявки розглядатимуться у порядку черги подання — тому чим раніше подасте заявку, тим вищі шанси отримати фінансування.

Чому це важливо

Програма спрямована на зменшення кадрового дефіциту у сфері транспорту — як вантажних, так і пасажирських перевезень.

Для багатьох молодих людей, у тому числі українців, які живуть в Італії, це реальна можливість отримати нову професію та стабільну роботу без значних витрат.

🚛 Не втратьте шанс! Початок реєстрації — 20 жовтня 2025 року, рівно о 12:00.

