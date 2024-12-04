В Італії ухвалили нові жорсткі правила для користувачів електросамокатів

Італія ухвалила нові, більш жорсткі правила для водіїв електросамокатів. Парламент країни остаточно прийняв законопроєкт, що передбачає низку вимог до користувачів електросамокатів та штрафи за недбале паркування.

Нові вимоги до користувачів електросамокатів

Згідно з новими правилами, водії електросамокатів зобов’язані носити шоломи, мати страховку та реєструвати свій самокат з номерним знаком. Також самокатникам заборонено пересуватися по пішохідних зонах і заміських дорогах. Важливим є також обмеження, яке забороняє їм користуватися велодоріжками.

Зміни в рамках реформ безпеки дорожнього руху

Ці зміни є частиною більш широких реформ, спрямованих на поліпшення безпеки дорожнього руху, в тому числі через посилення контролю за новими видами транспорту, що набули популярності після пандемії COVID-19. Міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні підкреслив, що після прийняття цього закону країна більше не буде мати проблем з “навіженими самокатниками”.

Статистика ДТП за участю самокатів

За офіційними даними, у 2022 році в Італії сталося понад 2900 аварій за участю самокатників, в яких загинули 16 осіб, а в 2023 році постраждали майже 3400 осіб, з яких 21 загинула. Ці показники стали одними з головних причин для запровадження нових правил.

Подібні обмеження в інших країнах Європи

В інших європейських містах також з’являються нові правила для електросамокатів. Наприклад, у 2023 році Париж став першою європейською столицею, що заборонила прокатні електросамокати, а в вересні цього року таке рішення ухвалив Мадрид. У Латвії з квітня 2024 року також будуть введені нові обмеження для самокатів, зокрема, заборона виїзду на проїжджу частину на незареєстрованих самокатах.

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