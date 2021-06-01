В Італії із червня послаблення карантинних правил: відкриваються ресторани та стадіони, згідно з планом, встановленим італійським урядом.
Триває поступове повернення Італії до нормального життя, згідно з планом, встановленим італійським урядом.
Від сьогодні, 1 червня 2021, в жовтій ковід-зоні послаблюються правила:
- обслуговування у приміщенні ресторанів,
- проведення спортивних заходів на відкритому повітрі.
З 7 червня комендантську годину буде перенесена на 24:00.
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РЕСТОРАНИ
Ресторани обслуговуватимуть у приміщенні, проте захисну маску слід одягати щоразу, коли клієнт встаєте з-за столу.
Анульовано обмеження максимальної кількості (4 людини) за столиком, для людей, що проживають разом.
У зв’язку із комендантською годиною, паби та ресторани закриватимуться о 23:00
СТАДІОНИ ТА СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ
На стадіонах та спортивних центрах дозволена присутність глядачів на спортивних заходах на відкритому повітрі.
Наповнення трибун не повинно перебільшувати 25% місткості, до максимальної кількості 1000 вболівальників.
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Послаблення карантинних правил у білій зоні
Слід пам’ятати, що після входження регіону у білу зону, вищевказані послаблення вводяться завчасно. З 31 травня у білій ковід-зоні є три регіони: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna Для інших регіонів послаблення обмежень відбувається за графіком.
По усій Італії зберігається обов’язок дотримання соціальної дистанції, носіння захисних масок та дотримання протоколів безпеки у громадських місцях.
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