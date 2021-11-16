Для отримання довідок і сертифікатів в Італії більше не потрібно особисто звертатися в комуну. Їх можна самостійно звантажити з інтернету.

В Італії почала діяти платформа «Національного реєстру резидентів» (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, відповідник українського ЗАГСу).

Він дозволяє самостійно та безплатно отримувати сертифікати і довідки онлайн.

Особи з італійською резиденцією зможуть завантажити 14 довідок для себе, або для члена своєї родини.

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Ось які довідки можна завантажити онлайн:

• Anagrafico di nascita (свідоцтво про народження);

• Anagrafico di matrimonio (про шлюб);

• di Cittadinanza (про громадянство);

• di Esistenza in vita (довідка про підтвердження факту життя);

• di Residenza (про місце проживання);

• di Residenza AIRE (про резиденцію AIRE);

• di Stato civile (цивільного стан);

• di Stato di famiglia (про сімейний стан);

• di Residenza in convivenza (про спільне проживання);

• di Stato di famiglia AIRE (про стан сім’ї AIRE);

• di Stato di famiglia con rapporti di parentela (про сімейний стану з родинними стосунками);

• di Stato Libero (про відсутність шлюбних стосунків);

• Anagrafico di Unione Civile (реєстр громадянських союзів);

• di Contratto di Convivenza (угоду про співжиття).

Раніше, за отримання цих сертифікати у комуні слід було сплатити гербовий збір. Тепер, звантажити їх можна безплатно.

Також, можна буде витребувати комплексні сертифікати у які об’єднують в собі кілька довідок (наприклад, громадянство, життя та місце проживання можна об’єднати в одну довідку).

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ЯК ЗВАНТАЖИТИ ДОВІДКИ В ІТАЛІЇ

Щоб звантажити довідку слід зайти на сайт www.anagrafenazionale.interno.it, чи www.anagrafenazionale.gov.it.

Доступ до особистого кабінет здійснюється через код SPID, електронне посвідчення особи, чи CNS.

Якщо запит стосується члена сім’ї, ви зможете обрати зі списку ім’я особи, для якої можете отримати сертифікат.

Сервіс дозволяє попередньо переглянути документ, щоб перевірити правильність даних.

Ви можете завантажити документ у форматі Pdf або отримати його електронною поштою.

Завдяки ANPR італійські адміністрації надаватимуть комплексні та ефективніші послуги для громадян.

Крім того, завдяки єдиному національному реєстру, кожне зміни особистих даних громадян будуть негайно доступні для усіх державних органів, наприклад – Податкового агентства, INPS, Цивільної моторизації.

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