Громадянство Італії. Зменшується час на його отримання

Чинний уряд Італії планує змінити більшість законів, затверджених попереднім Міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Зокрема, це стосується закону про громадянство. Подаємо вам анонс того, яких змін можна очікувати у цьому питанні.

Реформа надання громадянства Італії

Нововведення, яке довгий час чекають іноземні громадяни які проживають в Італії, може бути введено у найближчі місяці.

Комітет із конституційних справ розглядає пропозицію реформи закону про громадянство, поданого за часи прем’єрства Маттео Ренці, у якому пропонується введення ius culturae.

Цей законопроект було категорично відхилено за часи прем’єрства Маттео Сальвіні. Колишній міністр внутрішніх справ Законом про безпеку збільшив термін проживання в Італії для набуття італійського громадянства.

Це спричинило неабиякі проблеми як для тих, хто вже подав заяву і тих, хто мав намір це зробити.

Коаліційний уряд Руху 5 Зірок та Демократичної партії вирішили повернутися до попередньої версії закону.

Новий законопроект передбачає надання всіх видів громадянств (після шлюбу, на основі тривалого проживання, ius culturae та ін.) після терміну, що не перевищує двадцяти чотирьох місяців (2 роки) з дня подання заяви.

Громадянство для дітей

Для дітей, набуття громадянства буде тісно пов’язане зі відвідування школи в Італії.

Законотворці настоюють на необхідності освіти для дітей та молоді. Громадянство можна буде набути не за самим фактом народження в країні, а після інтеграційного процесу.

Закон готовий надавати італійське громадянство дітям іноземців народженим в Італії, або тими хто приїхали в країну до 12-ти років, які відвідували італійські школи принаймні п’ять років та пройшли принаймні один шкільний цикл (тобто початкову чи середню школу).