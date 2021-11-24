Громадянство Італії: як продемонструвати володіння італійською. Хто звільнений

З 2018 року ті, хто бажає набути громадянство Італії, повинні продемонструвати знання італійською мовою на рівні, не нижчим за В1.

Знання мови слід продемонструвати наступними документами:

Посвідчення видане державним або приватним закладом, визнаним Міністерством закордонних справ (MAECI), або Міністерством освіти (MIUR) Італії.

Сертифікат італійської мови, виданий організаціями, визнаними Міністерством закордонних справ: Товариство Данте Аліґ’єрі, Університет для іноземців Перуджі, Університет для іноземців Сієни та Університет Рома Тре (тут ви знайдете посилання на такі організації)

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Від подачі сертифікату про знання італійської мови звільнені:

Особи, що володіють дозволом на довгострокове проживання в ЄС (для отримання цього типу дозволу на проживання іноземець повинен скласти іспит з італійської мови);

Іноземні громадяни, які підписали «інтеграційну угоду», тобто прибули в Італію із країн, що не входять до ЄС, після 2012 року (року набрання чинності угоди). Ця угода передбачає систему кредитів, частина із них надаються після здачі іспиту на знання італійської мови.

Тобто, у вищеперчислених випадках, згідно циркуляру Міністерства внутрішніх справ №. 666 від 25.01.2019 подача мовних сертифікатів не вимагається.

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Усі інші заявники, незалежно від їх громадянства, повинні додавати документи, що підтверджують володіння італійською мовою, отримані в навчальних закладах Італії, отримана також в Італії, або виданий одним із чотирьох зазначених закладів, визнаних Міністерством закордонних справ.

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