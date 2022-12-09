Дайте свідчення для міжнародного розслідування воєнних злочинів в Україні

Квестура Рима проводить досудове розслідування воєнних злочинів в Україні. Якщо ви, чи ваші близькі стали свідками чи жертвами таких злочинів,

НЕ МОВЧІТЬ!

Знайдіть в собі силу розповісти про це правосуддю.

Вашу анонімність буде збережено.

Зібрані матеріали буде передано у Міжнародний трибунал у Гаазі.

Кожен хто побував під окупацією мають що сказати. Ваша біль повинна бути покарана.

Повідомте ваше ім’я, прізвище і номер телефону мені у приват, на електронну адресу criminiru@gmail.com, або заповніть бланк.

Вас запросять у центральну Квестуру у Римі.

За наявності, представте відео та фото підтвердження воєнних злочинів.

Поширте це оголошення серед біженців.

Окупанти повинні понести відповідальність за їх звірства!

Приклади воєнних злочинів:

• поранення чи навмисне вбивство цивільних осіб;

• катування, фізичне насилля, зґвалтування, нелюдське поводження чи позбавлення волі;

• насилля щодо медичного персоналу;

• використання цивільних для прикриття військових (живі щити);

• депортації та незаконне переміщення населення;

• примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;

• пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення;

• знищення культурних та освітніх закладів;

• пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);

• відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;

• умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги.

А також інші.

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