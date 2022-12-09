Дайте свідчення для міжнародного розслідування воєнних злочинів в Україні

Квестура Рима проводить досудове розслідування воєнних злочинів в Україні. Якщо ви, чи ваші близькі стали свідками чи жертвами таких злочинів,
НЕ МОВЧІТЬ!
Знайдіть в собі силу розповісти про це правосуддю.
Вашу анонімність буде збережено.
Зібрані матеріали буде передано у Міжнародний трибунал у Гаазі.
Кожен хто побував під окупацією мають що сказати. Ваша біль повинна бути покарана.
Повідомте ваше ім’я, прізвище і номер телефону мені у приват, на електронну адресу criminiru@gmail.com, або заповніть бланк.
Вас запросять у центральну Квестуру у Римі.
За наявності, представте відео та фото підтвердження воєнних злочинів.
Поширте це оголошення серед біженців.
Окупанти повинні понести відповідальність за їх звірства!
Приклади воєнних злочинів:
• поранення чи навмисне вбивство цивільних осіб;
• катування, фізичне насилля, зґвалтування, нелюдське поводження чи позбавлення волі;
• насилля щодо медичного персоналу;
• використання цивільних для прикриття військових (живі щити);
• депортації та незаконне переміщення населення;
• примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;
• пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення;
• знищення культурних та освітніх закладів;
• пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
• відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;
• умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги.
А також інші.
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