Приїзд працівників з України за Декретом флуссі-2022. Ось що треба знати.

Згідно із декретом, 27 січня 2022 року, починається прийом заяв від роботодавців, що мають на меті працевлаштувати громадян з країн, що не входять у ЄС, а значить – України.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії”.

Починаючи з 9:00 ранку, роботодавці можуть відіслати заяву на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії.

У 2022 році в країну зможуть приїхати 22 000 іноземних працівників.

Вони можуть працевлаштуватися в наступних секторах :

автомобільний транспорт,

сільське господарство,

туристично-готельний бізнес,

на будівельництво,

постійна несезонна робота,

самозайнятість (підприємництво).

Частина квот виділена для конвертації короткотривалих дозволів на проживання у постійні (для найманої роботи, або самозайнятості).

Читайте також: У МІЛАНІ ВІДКРИЛАСЯ УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕКА

Приїзд в Італію для підприємництва

Декрет флуссі дає можливість в’їзду в країну з метою самозайнятості. На це виділено 500 квот.

Реквізити бенефіціарів є наступними:

підприємці, які мають намір реалізувати інвестиційний план, що складає інтерес для італійської економіки, та передбачає інвестицій на суму не менше 500 000 євро, і створення щонайменше трьох нових робочих місць;

фрілансери, які мають намір працювати в організаціях, зареєстрованих у списках державних адміністрацій, або такі, що займатимуть адміністративні посади.

артисти, які мають високу популярність, або високу професійну кваліфікацію, найняті державними чи приватними організаціями;

підприємці, які мають намір започаткувати «інноваційний стартап».

Працевлаштування після підготовчих курсів

В Італію зможуть приїхати на роботу 100 іноземних громадян, які закінчили програми навчання та освіти у країні походження.

Читайте також: Декрет флуссі-2021 хто може отримати дозвіл на роботу в Італії

Відсилка заяви на приїзд працівника

Роботодавці (італійці, або іноземці із довготривалим дозволом на проживання в Італії) подаватимуть заяви на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії, Починаючи з 9:00 ранку, 27 січня 2022 року, за допомогою коду Spid.

Заявки прийматимуться до 17 березня 2022 року.

Після отримання заяви Імміграційна служба Італії опрацює дані у хронологічному порядку їх надходження.

Після отримання позитивної відповіді квестури, іноземний працівник повинен звернутися в консульство Італії у своїй країні для отримання в’їздної робочої візи, а після приїзду в Італію – подати на отримання дозволу на проживання.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.