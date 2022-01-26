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Декрет флуссі. В Італії починається прийом заяв на приїзд працівників з України

Приїзд працівників з України за Декретом флуссі-2022. Ось що треба знати.

Згідно із декретом, 27 січня 2022 року, починається прийом заяв від роботодавців, що мають на меті працевлаштувати громадян з країн, що не входять у ЄС, а значить – України.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії”.

Починаючи з 9:00 ранку, роботодавці можуть відіслати заяву на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії.

У 2022 році в країну зможуть приїхати 22 000 іноземних працівників.

Вони можуть працевлаштуватися в наступних секторах :

  • автомобільний транспорт,
  • сільське господарство,
  • туристично-готельний бізнес,
  • на будівельництво,
  • постійна несезонна робота,
  • самозайнятість (підприємництво).

Частина квот виділена для конвертації короткотривалих дозволів на проживання у постійні (для найманої роботи, або самозайнятості).

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Приїзд в Італію для підприємництва

Декрет флуссі дає можливість в’їзду в країну з метою самозайнятості. На це виділено 500 квот.

Реквізити бенефіціарів є наступними:

  • підприємці, які мають намір реалізувати інвестиційний план, що складає інтерес для італійської економіки, та передбачає інвестицій на суму не менше 500 000 євро, і створення щонайменше трьох нових робочих місць;
  • фрілансери, які мають намір працювати в організаціях, зареєстрованих у списках державних адміністрацій, або такі, що займатимуть адміністративні посади.
  • артисти, які мають високу популярність, або високу професійну кваліфікацію, найняті державними чи приватними організаціями;
  • підприємці, які мають намір започаткувати «інноваційний стартап».

Працевлаштування після підготовчих курсів

В Італію зможуть приїхати на роботу 100 іноземних громадян, які закінчили програми навчання та освіти у країні походження.

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Відсилка заяви на приїзд працівника

Роботодавці (італійці, або іноземці із довготривалим дозволом на проживання в Італії) подаватимуть заяви на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії, Починаючи з 9:00 ранку, 27 січня 2022 року, за допомогою коду Spid.

Заявки прийматимуться до 17 березня 2022 року.

Після отримання заяви Імміграційна служба Італії опрацює дані у хронологічному порядку їх надходження.

Після отримання позитивної відповіді квестури, іноземний працівник повинен звернутися в консульство Італії у своїй країні для отримання в’їздної робочої візи, а після приїзду в Італію – подати на отримання дозволу на проживання.

Маріанна Сороневич

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