Декрет Флуссі 2020. Хто і коли може подавати заяву

Декрет Флуссі дає шанс отримати дозвіл на проживаня в країні тим, хто не скористався легалізацією, або приїдуть в Італію для роботи.

ЩО ТАКЕ ДЕКРЕТ ФЛУССІ

Декрет флюссі це урядова постанова, яка дозволяє приїзд на роботу в Італію іноземних працівників із країн що не належить до Євроспілки. Він також визначає кількість місць для офіційного працевлаштування та їх розподіл по регіонах.

На практиці ж, цим декретом користуються працівники які вже перебувають в країні, або мають роботодавця, готового укласти із ними робочий контакт.

Основною умовою Декрету є наявність роботодавця, який формально запрошує працівника приїхати у країну і зобов’язується надати йому робоче місце.

Декрет Флюсі встановлює квоти, тобто максимальну кількість працівників які можуть ним скористатися.

Декрет вже опубліковано в офіційній газеті.

Заяви можна подавати починаючи із 22 жовтня 2020 і до 31 31 грудня 2020 року.

Загальну кількість квот було поділено за секторами праці.

ПІДЛЕГЛА СЕЗОННА РОБОТА, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНВЕРНУВАННЯ ПЕРМЕССО

12 850 місць передбачено для підлеглої не сезонної роботи, підприємницької діяльності та конвертуваннянню дозволів на проживання.

В рамках цієї квоти 6000 місць заброньовано для підлеглої не сезонної роботи по секторах вантажного транспорту, будівництва, туристичного і готельного бізнесу для громадян України.

А також Албанії, Алжиру, БангладешУ, Боснії та Герцеговини, Кореї (Республіка Корея), Берегу слонової кості, Єгипту, Сальвадору, Ефіопії, Філіппін, Гамбії, Гани, Японії, Індії, Косова, Малі, Марокко, Маврикій, Молдови, Чорногорії, Нігеру, Нігерії, Пакистану, Північної Македонії, Сенегалу, Сербії, Шрі-Ланки, Судану, Тунісу, та країн, які протягом 2020 року підпишуть з Італією угоди про співпрацю у сфері міграції.

Решта квот буде поділено між громадянами інших країн, які не входять в ЄС.

Подати заяви ви на приїзд в Італію цим категоріям працівників можна починаючи з 9 години 22 жовтня 2020 року.

18 000 ДЛЯ ПІДЛЕГЛОЇ СЕЗОННОЇ РОБОТИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИСТИЧНОМУ ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Спеціальні квоти виділено для громадян із країн що не входять у ЄС, які працюватимуть на сезонних роботах. Цими квотами також зможуть скористатися громадяни України.

А крім них також громадяни Албанії, Алжиру, Бангладешу, Боснії і Герцеговини, Кореї (Республіка Корея), Берегу слонової кості, Єгипту, Сальвадору, Ефіопії, Філіппін, Гамбії, Гани, Японії, Індії, Косово, Малі, Марокко, Маврикію, Молдови, Чорногорії, Нігеру, Нігерії, Пакистану, Республіки Північна Македонія, Сенегалу, Сербії, Шрі-Ланки, Судану та Тунісу.

У рамках цих квот 6 000 запроваджується експериментальний захід за яким заяви від імені роботодавців відсилатимуться профільними організаціями Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Альянс кооперативів (включає кооперативи Lega та Confcooperative).

Ці коти будуть поділені між регіонами і автономними провінціями.

Заяви для цієї категорії працівників можна буде відсилати із 9 години 27 жовтня 2020.

БЛАНКИ ЗАЯВ ТА ТЕРМІНИ ЇХ ВІДСИЛКИ

Із 9 години завтра 13 жовтня уряд публікує бланки на яких можна буде відсилати заяви на приїзд іноземних працівників.

Заяви відсилати моця онлайн на сайті Міністерства внутрішніх справ. Для цього роботодавцю потрібно мати код SPID.

Заяви для усіх категорій працівників прийматимуть до 31 грудня 2020 року, аж до вичерпання квот виділених для для певного регіону.

®Маріанна Сороневич

Якщо ви маєте потребу у пораді по трудовому праві в Італії, отримайте юридичну консультацію в україномовних юристів напишіть на приватну пошту сюди . Вартість консультації 50€.

Вас цікавлять новини що стосуються життя в Італії? Лайкніть цю сторінку та слідкуйте за майбутніми публікаціями.