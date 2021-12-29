Декрет флуссі-2021 хто може отримати дозвіл на робот в Італії

Декрет флуссі – це постанова італійського уряду, яка визначає кількість та умови приїзду в Італію іноземних працівників, а також – конвертацію деяких видів пермессо.

За законом, італійські роботодавці запрошують працівників з-за кордону, проте, на практиці, декрет служить для легалізації працівників, які уже живуть і працюють в Італії.

Різниця із легалізацією полягає в тому, що працівнику доведеться повернутися в країну походження, щоб відкрити робочу візу в консульстві Італії, а далі із нею приїхати в країну, щоб подати на пермессо.

ЯКІ ПРАЦІВНИКИ МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ ДЕКРЕТОМ ФЛУССІ

Декретом флуссі-2021 дозволяє приїзд:

• сезонних працівників;

• постійних підпорядкованих працівників;

• для самозайнятості (підприємці)

• конвертації дозволів на проживання, отриманих в інших країнах ЄС;

• навчання і професійної підготовки.

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СКІЛЬКИ ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗМОЖУТЬ ПРИЇХАТИ В ІТАЛІЮ

У 2022 році в Італію зможуть приїхати 69 700 працівників із країн, що не входять в ЄС.

З ЯКИХ КРАЇН МОЖУТЬ ПРИЇХАТИ ПРАЦІВНИКИ

В Італію можуть приїхати робітники із наступних країн:

Україна, Албанія, Алжир, Бангладеш, Боснія-Герцеговина, Корея (Республіка Корея), Кот-д’Івуар, Єгипет, Сальвадор, Ефіопія, Філіппіни, Гамбія, Гана, Японія, Гватемала, Індія, Косово, Малі, Марокко, Маврикій, Молдова, Чорногорія, Нігер, Нігерія, Пакистан, Республіка Північна Македонія, Сенегал, Сербія, Шрі-Ланка, Судан, Туніс.

У ЯКИХ СЕКТОРАХ МОЖУТЬ БУТИ ЗАЙНЯТІ ІНОЗЕМНІ ПРАЦІВНИКИ

Декретом флуссі у 2022 році можуть скористатися працівники у галузі:

• сільського господарства;

• вантажних перевезень;

• будівництва;

• туристичного та готельного бізнесу;

• громадян країн, які підписали, або збираються підписатися угоду про несезонну роботу;

• іноземні громадяни, які закінчили за кордоном спеціальні навчальні та освітні програми;

• працівники італійського походження, що проживають у Венесуелі;

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СЕЗОННІ РОБОТИ В АГРАРНОМУ ТА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОМУ СЕКТОРАХ

Громадяни України, та ряду інших країн, які не є членами ЄС, можуть приїхати в Італію на сезонну підпорядковану роботу в сільськогосподарському та туристично-готельному секторах. Цей пункт дуже цікавий, тому, що у майбутньому, таке пермессо можна конвертувати на постійний дозвіл на роботу в Італії.

КОНВЕРТУВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПРОЖИВАННЯ

Можливо змінити тимчасові дозволи на постійні у випадках ви маєте:

• італійське пермессо для навчання, стажування та/або професійної підготовки;

• дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів, виданих іншою державою-членом Європейського Союзу.

ДОЗВОЛИ НА ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ САМОЗАЙНЯТОСТІ

Отримати італійський дозвіл на проживання можуть:

а) підприємці, які мають намір реалізувати інвестиційний план, з використанням ресурсів на суму не менше 500 000 євро, а також створення не менше трьох нових робочих місць;

b) фрілансери, які мають намір займатися професіями, зареєстрованими у списках, державних адміністрацій;

в) особи, що обіймають корпоративні, адміністративні чи управлінчі посади;

г) митці, із високою професійною кваліфікацією;

д) іноземці, які мають намір започаткувати «інноваційні стартапи».

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ:

Заяву на декрет флуссі повинні робити роботодавці, які мають стосунок до вище перечислених секторів господарської діяльності.

Подача відбувається онлайн на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ, скориставшись обліковими даними SPID.

На сайті запропоновано бланк для попереднього заповнення.

Інші деталі Декрету флуссі читайте в наступних публікаціях.

Маріанна Сороневич

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