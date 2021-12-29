Декрет флуссі-2021 хто може отримати дозвіл на робот в Італії

Декрет флуссі – це постанова італійського уряду, яка визначає кількість та умови приїзду в Італію іноземних працівників, а також – конвертацію деяких видів пермессо.
За законом, італійські роботодавці запрошують працівників з-за кордону, проте, на практиці, декрет служить для легалізації працівників, які уже живуть і працюють в Італії.
Різниця із легалізацією полягає в тому, що працівнику доведеться повернутися в країну походження, щоб відкрити робочу візу в консульстві Італії, а далі із нею приїхати в країну, щоб подати на пермессо.
ЯКІ ПРАЦІВНИКИ МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ ДЕКРЕТОМ ФЛУССІ
Декретом флуссі-2021 дозволяє приїзд:
• сезонних працівників;
• постійних підпорядкованих працівників;
• для самозайнятості (підприємці)
• конвертації дозволів на проживання, отриманих в інших країнах ЄС;
• навчання і професійної підготовки.
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СКІЛЬКИ ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗМОЖУТЬ ПРИЇХАТИ В ІТАЛІЮ
У 2022 році в Італію зможуть приїхати 69 700 працівників із країн, що не входять в ЄС.
З ЯКИХ КРАЇН МОЖУТЬ ПРИЇХАТИ ПРАЦІВНИКИ
В Італію можуть приїхати робітники із наступних країн:
Україна, Албанія, Алжир, Бангладеш, Боснія-Герцеговина, Корея (Республіка Корея), Кот-д’Івуар, Єгипет, Сальвадор, Ефіопія, Філіппіни, Гамбія, Гана, Японія, Гватемала, Індія, Косово, Малі, Марокко, Маврикій, Молдова, Чорногорія, Нігер, Нігерія, Пакистан, Республіка Північна Македонія, Сенегал, Сербія, Шрі-Ланка, Судан, Туніс.
У ЯКИХ СЕКТОРАХ МОЖУТЬ БУТИ ЗАЙНЯТІ ІНОЗЕМНІ ПРАЦІВНИКИ
Декретом флуссі у 2022 році можуть скористатися працівники у галузі:
• сільського господарства;
• вантажних перевезень;
• будівництва;
• туристичного та готельного бізнесу;
• громадян країн, які підписали, або збираються підписатися угоду про несезонну роботу;
• іноземні громадяни, які закінчили за кордоном спеціальні навчальні та освітні програми;
• працівники італійського походження, що проживають у Венесуелі;
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СЕЗОННІ РОБОТИ В АГРАРНОМУ ТА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОМУ СЕКТОРАХ
Громадяни України, та ряду інших країн, які не є членами ЄС, можуть приїхати в Італію на сезонну підпорядковану роботу в сільськогосподарському та туристично-готельному секторах. Цей пункт дуже цікавий, тому, що у майбутньому, таке пермессо можна конвертувати на постійний дозвіл на роботу в Італії.
КОНВЕРТУВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПРОЖИВАННЯ
Можливо змінити тимчасові дозволи на постійні у випадках ви маєте:
• італійське пермессо для навчання, стажування та/або професійної підготовки;
• дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів, виданих іншою державою-членом Європейського Союзу.
ДОЗВОЛИ НА ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ САМОЗАЙНЯТОСТІ
Отримати італійський дозвіл на проживання можуть:
а) підприємці, які мають намір реалізувати інвестиційний план, з використанням ресурсів на суму не менше 500 000 євро, а також створення не менше трьох нових робочих місць;
b) фрілансери, які мають намір займатися професіями, зареєстрованими у списках, державних адміністрацій;
в) особи, що обіймають корпоративні, адміністративні чи управлінчі посади;
г) митці, із високою професійною кваліфікацією;
д) іноземці, які мають намір започаткувати «інноваційні стартапи».
ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ:
Заяву на декрет флуссі повинні робити роботодавці, які мають стосунок до вище перечислених секторів господарської діяльності.
Подача відбувається онлайн на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ, скориставшись обліковими даними SPID.
На сайті запропоновано бланк для попереднього заповнення.
Інші деталі Декрету флуссі читайте в наступних публікаціях.
Маріанна Сороневич
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