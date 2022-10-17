Державна соціальна допомога на дітей в Італії-2022: реквізити та подача документів

Національний інститут соціального забезпечення Італії INPS (messaggio 3656 del 6 ottobre 2022) розширив коло бенефіціарів, що мають право на державну допомогу на дітей (assegno di maternità dello stato).

Українська газета в Італії пояснила кому надається ця допомога та як її можна отримати.

Реквізити та розмір виплат

Дердавна допомога матерям в Італії – це соціальні виплати, які здійснюються на кожну народжену чи усиновлену дитину для нетипові та непостійних працівників, які не мають достатньо контрибутів що дають право на отримання звичайної допомоги по вагітності та пологах.

У 2022 році вона дорівнює 2 183,77 євро.

Реквізити бенефіціарів

Допомога виплачується у повному обсязі, якщо жоден із батьків не отримав інших виплат, пов’язаних з материнством, або –

у зменшеному розмірі (диференціальна частка), якщо один із батьків отримав інший вид допомоги.

Право на виплату мають батьки, усиновлювачі, або прийомні батьки які проживають в Італії та мають італійське громадянство, громадянство країни ЄС, а також громадяни країн, які не входять до ЄС і мають довготривалий дозвіл на проживання в Італії (деталі див. нижче).

Матері повинні володіти наступними реквізитами:

матір повинна правювати щонайменше три місяці та виплачувати контрибути в період від 18 до дев’яти місяців до народження, або фактичного усиновлення дитини.

якщо матір є безробітною, але пропрацювала менше трьох місяців і втратила право на соціальне страхування, не раніше ніж за 9 місяців до народження, чи усиновлення дитини;

якщо протягом періоду вагітності матір звільнилася, чи була звільнена із роботи.

До батька висуваються такі вимоги:

у разі відмови матері від опіки над дитиною, або одноосібної опіки над дитиною. Батько повинен володіти реквізитами, передбаченими для матері (див. вище);

Подача заяви на отримання державної допомоги матерям

Заяву на отримання допомоги слід подати протягом шести місяців з моменту народження дитини, або з моменту її усиновлення.

Заяву слід надіслати в електронному вигляді до INPS через:

• спеціальний онлайн-сервіс на сайті INPS; (доступ надається через SPID CIE, або CNS)

• контакт-центр за телефоном 803 164 (безплатно зі стаціонарних телефонів), або 06 164 164 з мобільних мереж;

• патронати, чи профспілки.

Особливості надання допомоги для громадян країн, які не входять до ЄС

Громадян країн, які не входять до ЄС мають право на отримання допомоги за умови:

1) наявності дозволу на проживання ЄС для довготривалих резидентів, (карта на проживання) для родичів громадян Італії;

2) наявності дозволу на проживання ЄС для довготривалих резидентів, (карта на проживання) для родичів громадян країн, що належать до ЄС;

3) наявності дозволу на проживання, які мають дозвіл на роботу, або наукові дослідження тривалістю понад шість місяців;

4) наявності дозволу на проживання в ЄС для довгострокових резидентів (карта на проживання).

Для отрмання додаткової інофрмації про державну допомогу на дітей (assegno di maternità dello stato) вам слід звернутися у патронати, профспілки чи профільні асоціації.

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