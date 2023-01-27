Де знайти допомогу, якщо ви стали жертвою насилля в Італії

Переслідування та насильство над жінками в Італії карається законом. Тут діє закон для попередження насилля над жінками. Він передбачає суворе покарання та запроваджує поняття „столкінг”.

Італія входить до держав, що мають найпередовіші закони проти сексуальних злочинів.

Тут запроваджено суворі заходи проти сексуальних злочинів і поняття “столкінг” (від англійського stalking — пошуки з метою переслідування) та “переслідування”.

Кримінальний кодекс передбачає ув’язнення від 6 місяців до 4 років для злочинів сексуального характеру. Довічне ув’язнення можливе у випадку, коли зґвалтування закінчилося убивством жертви.

Для злочинців, підозрюваних за цими статтями, утримання у в’язниці до судового процесу обов’язкове у випадку серйозних підозр вини у вбивстві та деяких тяжких сексуальних злочинах (змушення неповнолітніх до проституції, сексуальний туризм, педофілія, групове насильство).

Що стосується столкінгу, для його підтвердження жертві слід довести неодноразовість переслідування, а також „тривалий стан тривоги чи страху, обґрунтованість її побоювань перед загрозою шкоди фізичному та психічному здоров’ю з боку особи, з якою колись були близькі емоційні стосунки”.

Передбачено покарання від 6 місяців до 4 років (обтяжливою обставиною є те, коли переслідувачем є колишній чоловік чи наречений, або особа, з якою існували близькі емоційні стосунки). Покарання збільшується з 1 до 6 років, якщо злочин скоєно проти неповнолітніх, вагітних чи жінок з особливими потребами.

Порушити справу можуть після подання заяви самою жертвою упродовж 6 місяців від зазнаного нею насильства. До вироку суду, на вимогу квестора, суддя може заборонити підсудному наближатися до місць, в яких звичайно буває жертва насильства, та намагатися спілкуватися із нею.

Держава передбачила безкоштовну опіку над жінками, які стали жертвами насильства. За телефонним номером 1522 надають анонімну психологічну та юридичну підтримку.

На сайті www.antiviolenzadonna.it можна знайти перелік організацій, які займаються захистом проти насильства на усій території країни.

Підготувала Маріанна Сороневич

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