Для в’їзду в Італію треба мати Digital Green Pass

В країні хочуть ввести “Digital Green Pass” для відновлення туризму.

Сьогодні поїздки в Італію з метою туризму з держав, що не входять в ЄС, суворо обмежені.

Уряд Італії продовжують обговорювати можливість відновлення туристичного бізнесу країни. У тому числі розглядаються можливі варіанти відкриття кордонів для іноземних туристів.

В’їзд в країну з 2 червня будуть спрощувати для тих, хто пройшов вакцинацію від COVID. Про це розповіли у відповіді на запит РБК-Україна в посольстві України в Італії.

Для в’їзду в Італію треба буде мати Digital Green Pass

“Мова йде про можливості відкриття кордонів Італії, починаючи з 2 червня цього року, для вже вакцинованих громадян ЄС, а не на умовах ПЛР-тестування, як це було зроблено в інших країнах. З цією метою італійська сторона бере активну участь в обговоренні на рівні ЄС можливості введення загальноєвропейського “Digital Green Pass”, який був представлений Європейською комісією у березні цього року”, — уточнив РБК-Україна посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник.

За його словами, активну позицію по введенню в Італії так званого “сертифіката вакцинації” підтримує прем’єр-міністр країни Маріо Драгі. Він виступив за якнайшвидше введення в Італії “Digital Green Pass” з метою відновлення туризму для громадян інших країн.

“Питання про правила в’їзду іноземців з країн поза ЄС в Італії та інших держав ЄС регулюються постановами італійського уряду на основі спільної позиції та документів ЄС з цього питання”, — зазначив Ярослав Мельник.

Він підкреслив, що рішення по в’їзду до Італії іноземців за наявності вказаного Digital Green Pass” будуть прийматися спільно з ЄС і відповідно до епідеміологічної ситуації в країні.

“За результатами рішень італійського уряду про умови в’їзду в країну з туристичною метою вакцинованих осіб з країн поза ЄС, в тому числі з України, посольство в офіційному порядку буде інформувати відповідні українські органи державної влади й громадян України”, — розповів виданню дипломат.

Які правила в’їзду в Італію сьогодні

За даними сайту українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua, туристам їхати в Італію поки не можна. Виняток становлять окремі категорії громадян, які доведуть важливість поїздки в країну. Приміром, власники посвідки на проживання в Італії, і ті, хто в’їжджає з питань охорони праці, здоров’я та інших питань “абсолютної необхідності”.

ПЛР тести на в’їзді в країну і самоізоляція по прибуттю обов’язкові майже для всіх прибуваючих. Швидше за все, ці вимоги залишаться в силі для багатьох мандрівників.

Нагадаємо, раніше в посольстві України в Іспанії розповіли, коли країна може відкритися для туристів з України.

Також повідомлялося, як ПЛР-тести збільшують вартість поїздок за кордон.

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