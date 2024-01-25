Доведеться заплатити близько 1200 євро: частину українців за кордоном почали штрафувати

Українців, які перебувають за кордоном, неодноразово попереджали про штрафи, які накладатимуть із січня 2024 року.

Це стосується тих українців, які перебувають у Чеській Республіці і мають автомобілі з українською реєстрацією. Саме ці громадяни України мали зареєструвати свої транспортні засоби у спеціальному реєстрі до кінця 2023 року.

Натомість українців, які з тих чи інших причин не зареєстрували автомобілі у муніципалітетах, почали штрафувати. Адже тепер керування незареєстрованою автівкою із українською реєстрацією в Чехії вважають правопорушенням.

Онлайн-реєстрацію необхідно пройти до 15 березня: українців за кордоном попередили про зміни, які запровадили.

Сума штрафу — до 30 000 чеських крон. За актуальним курсом це близько 1200 євро.

А як бути тим, хто тільки планує приїхати в Чехію і отримати тимчасовий захист? Таким особам необхідно зареєструвати свої автомобілі впродовж 7 днів з моменту отримання візи тимчасового захисту.

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