В Італії змінено директиви щодо реалізації плану вакцинації від коронавірусу Covid-19.

Пріоритет у вакцинації в Італії мають люди похилого та особливо вразливі верстви населення.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сторінках “Української газети в Італії“.

Тобто, в першу чергу вакцинуватимуть, інвалідів, немічних і старших 80-х, а також їх доглядальниць та співмешканців.

Категорії, які мають першочерговий пріоритет:

• пацієнти, які проходять імуносупресивну терапію;

• пацієнти, що страждають аутоімунними захворюваннями або імунодефіцитом;

• люди із важкими вадами здоров’я;

• співмешканці вищеперчислених категорій та доглядальники, які надають їм постійну допомогу безкоштовно або за контрактом.

Українців в Італії ця новина стосується безпосередньо, адже велика частина працює саме і з літніми чи хворими людьми – пацієнтами які перебувають у групі ризику.

Нагадую, що нещодавно в Італії був схвалений указ, що зобов’язує медиків та медичний персонал пройти COVID-вакцинацію.

Ті, хто відмовляється, можуть бути відсторонені від роботи без оплати праці до кінця року.

На доглядальниць та домашніх працівниць ця постанова НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ.

Вакцинація є добровільною, хоча, дехто із політиків та представників впливових профільних організацій, пропонував прирівняти доглядальниць до медичного персоналу.

Кампанія по вакцинації проходить в різних регіонах по різному. Її особливості визначає місцева влада. У наступних публкаціях читайте як доглядальниці можуть замовити вакцинацію від Covid-19 у кожному із регіонів Італії.

У першому коментарі знайдете посилання на мої попередні публікації на тему вакцинації доглядальниць.

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