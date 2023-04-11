Із 6 квітня 2023 року для України набирає чинності Європейська конвенція про скасування легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами.

Це суттєво спрощує обіг документів.

Відтепер документи, підписані консулами, італійські компетентні органи прийматимуть безпосередньо.

Серед них:

Nulla Osta al matrimonio (довідка про те, що ви не перебуваєте у шлюбі в Україні);

Nulla Osta al rimpatrio della salma (довідка про повернення останків в Україну);

Nulla Osta alla cremazione (дозвіл на кремацію тіла);

інші консульські довідки, які видаються італійською мовою для італійських органів влади.

Звертатися до Префектури для легалізації таких документів більше не потрібно.

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