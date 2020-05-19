“Decreto Rilancio” запровадив нові невідкладні заходи у галузі охорони здоров’я, підтримки праці, економіки та соціальної політики Італії під час, так званого, Другого етапу виходу із надзвичайної ситуації пандемії коронавірусу.

Крім іншого, він затвердив виплату субсидій для домашніх працівників, який ми очікували ще від початку карантину.

Її бенефіціари отримують грошову допомогу протягом двох місяців на загальну суму 1000Є.

Декрет уже затверджено Радою міністрів, він увійде у дію після публікації в «Офіційному журналі».

Хто може отримати допомогу “Bonus colf e badanti”

“Bonus colf e badanti” належить працівникам, зайнятим у домашньому господарстві. Зокрема, няням, домашнім працівникам та доглядальницям, які втратили роботу, чи частину прибутку, у наслідок епідемії кронавірусу.

На отримання допомоги можуть претендувати домашні працівники та доглядальниці які:

• на 23 лютого 2020 року мали один або більше трудових контрактів, загальною тривалістю понад 10 годин;

• не живуть у домі роботодавця;

• їх робочий час скоротився щонайменше на 25% внаслідок надзвичайної ситуації з COVID-19;

• не отримують субсидії у 600Є (згідно статтей 27, 28, 29, 30, 38 указу “Cura Italia” (від 17 березня 2020, n.18), тобто не є самозайнятими працівниками (partite IVA), сезонними працівниками, зайнятими у секторі розваг, координованими співробітники, тощо.

• не отримують допомоги по безробіттю NASPI;

• не отримують прибутку у надзвичайній ситуації (Reddito di emergenza);

• не отримують пенсій, за винятком допомоги по інвалідності, зазначеної у статті 1 закону від 12 червня 1984 р. 222;

• не мають інших трудових відносин, окрім домашньої роботи, із контрактом на невизначений термін.

Особи, які отримують базовий дохід громадян (Reddito di cittadinanza), можуть претендувати на надбавку для домашніх працівників до досягнення загальної суми субсидії, якщо сума Reddito di cittadinanza є нижчою.

Тривалість виплати субсидії

Субсидія для домашніх працівників та доглядальників, передбачена указом “Decreto Rilancio”, виплачуватиметься два місяці (за квітень та травень 2020 року).

Розмір виплат

Субсидія для домашніх працівників складає 500 євро на місяць. Вона не додається до сумарного прибутку, буде сплачена Національним інститутом соціального захисту (INPS) єдиною виплатою за два місяці. Загальна сума допомоги становить 1000 євро.

Як подати запит на отримання бонусу для домашніх працівників

Для отримання допомоги потрібно подати заяву у Національний інститут соціального захисту (INPS).

Ви можете зробити це самостійно, або скористатися допомогою профільних організацій (профспілок чи патронатів).

Ймовірно, INPS підготує спеціальний бланк для подачі цієї заяви.

🗓 Коли подавати заяву 🗓

На даний час подати заяву на отримання субсидії “Bonus colf e badanti” неможливо, оскільки необхідно дочекатися публікації законодавчого указу “Decreto Rilancio” в «Офіційній газеті» та початку прийому заявок.