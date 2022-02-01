Допомога на дітей в Італії у 2022. Реквізити та умови отримання субсидії на дітей, які перебувають на утриманні.

З 1 січня 2022 року в Італії можливо подавати заяви на отримання допомоги на дітей, які перебувають на утриманні (l’assegno unico universale per i figli a carico).

Запит стосуватиметься виплат починаючи із березня року, в якому подано заявку, до лютого наступного року.

Розглянемо детальніше.

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Реквізити отримання допомоги на дітей в Італії

Для подання заяви на отримання допомоги на дітей, необхідно виконати певні вимоги:

Володіти одним із наступних документів:

• дозвіл на проживання і роботу в Італії тривалістю понад 6 місяців;

• довготривалий дозвіл на проживання ЄС;

• італійське громадянство;

• дозвіл на проживання для гуманітарних причин, чи політичного притулку;

• дозвіл на проживання для навчання, автономної чи сезонної роботи;

• дозвіл на проживання для робіт із високою спеціалізацією.

Крім того, вони повинні мати прописку та проживати в Італії.

Повнолітні діти повинні надати документи що підтверджують що вони навчаються у школі, проходить стажування чи професійну підготовку та мають річний дохід менше ніж 8000Є.

або

Крім того, допомогу можна отримати, якщо діти зареєстровані як безробітні та шукають роботу або проходять альтернативну службу (servizio civile universale).

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Допомога на дітей в Італії у 2022 році, як подати заяву.

Розмір допомоги на дітей, які перебувають на утриманні, залежить від ISEE сім’ї.

Для заяв, поданих з 1 січня по 30 червня, виплати починаються із березня місяця.

Якщо заява подана після 1 липня, виплати починаються з серпня.

Для отримання допомоги слід подавати на веб-сайті INPS (за допомогою SPID, електронного посвідчення особи, чи картки національних послуг).

Детальну інформацію ви можете отримати на сайті INPS, а також звернутися за безкоштовним номером 800 163, або 06 164 164.

Також ви можете звернутися у патронати чи профспілки, які надають допомогу у подачі документів безкоштовно.

Маріанна Сороневич

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