Допомога на дітей в Італії: як отримати субсидію у 2022 році

З початку 2022 року можна подавати заяви на отримання допомоги на дітей в Італії, За умови, що вони перебувають на утриманні.

З початку 2022 року жителі Італії а також українські сім’ї, які легально проживають в Італії, – можуть подавати заяви на отримання допомоги на дітей, які перебувають на утриманні (l’assegno unico universale per i figli a carico). Проте, існують певні вимоги.

Отримати підтримку від держави можуть навіть повнолітні діти з малозабезпечених родин. Розмір допомоги на дітей, які перебувають на утриманні, буде залежати від ISEE (індикатор рівня прибутків) сім’ї.

Вимоги до подання заяви

Для подання заяви на отримання допомоги на дітей в Італії, необхідно задовольнити ряд вимог. Важливо мати прописку в Італії та один із таких документів:

італійське громадянство;

або дозвіл на проживання (permesso) та роботу в Італії (тривалістю понад 6 місяців);

або довготривалий дозвіл на проживання в ЄС;

або дозвіл на проживання з гуманітарних причин або з метою отримання політичного притулку;

або дозвіл на проживання для навчання, сезонної роботи або для робіт із високою спеціалізацією.

Слід зауважити, що запит стосуватиметься виплат починаючи із березня року, в якому подано заявку, до лютого наступного року.

Для заяв, поданих з 1 січня по 30 червня, виплати починаються із березня. Коли заява подана після 1 липня, то виплати починаються з серпня.

Заяву потрібно подати на сайті INPS – Національний інститут соціального забезпечення. Це робиться за допомогою SPID (код доступу до цифрових послуг органів державної адміністрації в Італії), електронного посвідчення особи або картки національних послуг.

Якщо з самостійним поданням заяви виникають труднощі, то в Італії існують профспілки, які допоможуть владнати цю справу безплатно.

Допомога повнолітнім

Повнолітні діти також можуть претендувати на субсидію. Для цього вони повинні надати документи, які підтверджують, що вони навчаються у школі, проходять стажування або професійну підготовку, а їхній річний дохід при цьому є меншим за 8 000 євро.

Також подати заяву на отримання допомоги можуть малозабезпечені сім’ї, де діти зареєстровані як безробітні та шукають роботу або проходять альтернативну службу (servizio civile universale).

Виплати на новонароджених

І багаті, і бідні італійці чи українці з правом на проживання зможуть отримати фінансову допомогу на новонароджену чи усиновлену дитину, проте розмір залежатиме від доходів.

Сім’ї з низьким доходом (до 7 тисяч євро у рік) – 160 євро в місяць протягом року.

Сім’ї з середнім доходом (від 7 до 25 тисяч на рік) – 120 євро на місяць.

Батьки з високим доходом (від 25 тисяч євро) – 80 євро на місяць.

Якщо для батьків це друга дитина, то суми на 20% вищі. Про це повідомляє The Italian Times з посиланням на проєкт бюджету-2021.

Для фінансової допомоги потрібно звернутися в INPS з відповідною заявою.

Бонус на дитсадок

Батьки у 2021 році в Італії можуть віддати дитину до дитячого садочку за бюджетні кошти. Держава компенсує до 3 тисяч євро за рік за дитину.

Крім того, батьки зможуть і самі залишитися вдома з дитиною, адже у 2021 році вони матимуть 7 додаткових днів звільнення від роботи по догляду за дитиною.

Утримання дітей

Із липня 2021 року батькам в Італії виплачуватимуть допомогу на утримання дітей, так звані аліменти. Розмір таких виплат коливається від 50 євро до 250 євро за кожну дитину віком до 21 року, яка перебуває на утриманні батьків.

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