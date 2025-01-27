Допустимий ліміт алкоголю в крові водіїв в Італії

Скільки алкоголю можна вживати водіям в Італії, не перевищуючи лімітів? Нещодавно в Італії було введено поправки до правил дорожнього руху, у яких встановлено суворіші правила ліміту алкоголю в крові водіїв.

Безпека на дорогах – ключовий пріоритет для зниження кількості аварій та жертв.

Ліміти рівня алкоголю в Італії. 0.5 проміле це скільки ?

Максимально допустимий рівень алкоголю для водіїв в Італії становить 0,5 грама на літр (г/л) крові.

Проте для певних категорій водіїв ці обмеження ще жорсткіші:

Професійні водії:

Для водіїв автобусів, вантажівок та інших транспортних засобів громадського користування допустимий рівень алкоголю дорівнює нулю.

Новачки:

водії, які отримали права менше трьох років тому, не можуть вживати алкоголь перед керуванням.

Ці правила спрямовані на запобігання ДТП, які часто викликані недосвідом, відволіканням та фізичним або психічним станом.

Нові санкції за перевищення лімітів

Італія запровадила одні з найсуворіших санкцій у Європі за перевищення допустимого рівня алкоголю:

Від 0,5 до 0,8 г/л: штраф від 573 до 2170 євро, позбавлення прав на 3-6 місяців.

Від 0,8 до 1,5 г/л: арешт до 6 місяців, штраф від 800 до 3200 євро, позбавлення прав на 6-12 місяців.

Більше 1,5 г/л: арешт на 6-12 місяців, штраф від 1500 до 6000 євро, позбавлення прав на 1-2 роки.

Окрім адміністративних та кримінальних наслідків, водії в стані сп’яніння можуть зіткнутися з особистими та професійними наслідками, такими як підвищення страхових премій, втрата роботи або навіть обвинувачення у вбивстві з необережності.

Алкотести та нові технології

Для контролю за дотриманням правил використовуються алкотести, які за кілька секунд визначають рівень алкоголю в крові.

Нові технології, такі як алкоблокери, стають обов’язковими для нових транспортних засобів з 6 липня 2024 року. Цей пристрій блокує запуск двигуна, якщо рівень алкоголю у водія перевищує нуль.

Нововведення у Кодексі Доріг. Що не можна робити в Італії

Новий Кодекс Доріг, що набрав чинності з 14 грудня 2024 року, ввів суттєві зміни для підвищення безпеки на дорогах. Зокрема, введено нульову толерантність до алкоголю для новачків і професійних водіїв, а також посилено санкції за керування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Скільки алкоголю можна спожити, щоб не перевищити ліміт?

Визначити точну кількість алкоголю, яку можна спожити, не перевищуючи допустимий рівень, складно, оскільки це залежить від багатьох індивідуальних факторів. Наприклад, чоловік вагою 70 кг може випити 2-3 келихи вина, не перевищуючи 0,5 г/л, але за умови, що він їв і пив повільно. Водночас жінка вагою 55 кг може досягти цього ліміту вже після 2 келихів.

Увага В продажі є одноразові і багаторазові кишенькові алкотести. Хоча їх показники не є гарантованими на 100%, проте можуть бути орієнтирами чи варто сідати за кермо.

Новий Кодекс Доріг підкреслює важливість дотримання цих норм, особливо для новачків і професійних водіїв, для яких допустимий рівень алкоголю – нуль.

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