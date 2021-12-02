Інформаційний портал www.stranieriinitalia.it, пропонує усі новини для іммігрантів в Італії.

Тут ви знайдете корисні та актуальні новини інформацію, публікацію італійських законів різними мовами. Ця інформація дає читачам шанс стати повновладними володарями свого життя.

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Інтерв’ю, розслідування на цьому порталі поєднуються з розповідями про досягненя нових громадян Італії та перешкоди, з якими вони стикаються щодня.

Змінюються імміграційні правила проживання у країні? Ті, хто читає Stranierinitalia.it, негайно знатимуть про це.

Тут ви знайдете новини різних іноземних громад: життя неординарних іммігрантів, митців, підприємців, їхні історії та ініціативи, події у житті асоціацій, що боронять права своїх співвітчизників, часто досягаючи вагомих результатів. Свята, концерти і важливі події, а також – розважальну інформацію.

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Важливе відділення сайту, у якому розміщені роз’яснення текстів італійських законів.

Досвідчені адвокати розповідають, які діяти у випадку, коли, наприклад, ви хочете набути італійського громадянства, здійснити об’єднання сім’ї, отримати фіскальний код. Вони дають корисні поради для щоденного життя про охорону здоров’я, відкриття банківського рахунку або отримання позики тощо.

Завдяки інтерактивності, читачі можуть стати частиною не тільки форуму чи чату, але й відділень загального вжитку.

До кожної статті можна залишити коментар, висловити свою думку і розпочати обговорення. Таким чином, маленька новина може започаткувати справжні дебати, що тривають тижнями.

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Eльвіо Паска

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