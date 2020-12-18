Італійські документи, термін дії яких закінчився у період між 1 серпня 2020 та 4 грудня 2020 продовжено автоматично.

Італійський уряд пішов на цей крок для дозволів на проживання, посвідчення водія, різноманітних сертифікатів, посвідчення особи, у зв’язку із складною епідеміологічної ситуацією.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Про це йдеться в законі №159 від 27 листопада (LEGGE 27 novembre 2020, n. 159).

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПРОДОВЖЕНО

Ця постанова застосовується до всіх дозволів на проживання термін яких збіг у період між 1 серпня 2020 та 4 грудня 2020.

Всіх сертифікатів, дозволів, кваліфікаційних та будь-яких інших документів (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi).

Водійські права та посвідчення особи продовжено до 30 квітня 2021 року.

Це не перший такий захід уряду. До цього, документи автоматично продовжувалися уже двічі.

31 січня 2021 року – це дата офіційного завершення надзвичайної ситуації в країні. Нема сумніву, що її буде продовжено в новому році, а разом із нею – термін дії документів

Нагадуємо. Квестури Неаполя та Мілана запустили спеціальний веб-сайт на якому можна записатися на прийом для здачі продовження дозволу на проживання.

На порталі PrenotaFacile ви можете замовити низку послуг, серед яких – продовження дозволу на проживання. Зайшовши на сайт, ви повинні вибрати провінцію проживання, а далі – обрати день та час прийому у відділу імміграції.

Прочитати про це можна тут: ЗАМОВИТИ ПРИЙОМ У КВЕСТУРІ НЕАПОЛЯ ТА МІЛАНА МОЖНА ОНЛАЙН

®Маріанна Сороневич

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