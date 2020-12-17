Замовити прийом у Квестурі Неаполя та Мілана можна онлайн

Призначити зустріч у Квестурі для здачі документів на дозвіл на проживання можна онлайн.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Квестури Неаполя та Мілана запустили спеціальний веб-сайт на якому можна записатися на прийом для здачі продовження дозволу на проживання.

На порталі PrenotaFacile ви можете замовити низку послуг, серед яких – продовження дозволу на проживання.

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На порталі ви можете замовити наступні послуги:

видачу / поновлення / дублікат дозволу на проживання для лікування, вагітності та патологій;

видачу / поновлення / дублікат посвідки на проживання відповідно до ст. 31 т. У. імм.;

видачу / продовження / дублікат дозволу на проживання відповідно до законодавчого указу 30/2007;

конвертування дозволу на проживання для міжнародного захисту у пермессо для роботи;

видачу / продовження / дублікат спеціального, та дозволу на проживання для міжнародного захисту;

видачу / поновлення дозволу на проживання в очікуванні отримання апатри́ду (осіб без громадянства).

Як записатися на прийом у квестурі

Зайшовши на сайт, ви повинні вибрати провінцію проживання, а далі – обрати день та час прийому у відділу імміграції.

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Для спрощення користування, до кожної дії на сайті є пояснення.

Після введення особистих даних, програма дозволить роздрукувати квитанцію вашого прийому із штрих кодом та QR кодом.

У Мілані бронювання у Квестурі онлайн діє із 22 липня 2020.

У Неаполі сервіс запрацював із 2 грудня 2020.

Призначивши прийом, ви повинні обов’язково з’явитися на нього та мати з собою усі необхідні документи.

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