Замовити прийом у Квестурі Неаполя та Мілана можна онлайн

Призначити зустріч у Квестурі для здачі документів на дозвіл на проживання можна онлайн.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.
Квестури Неаполя та Мілана запустили спеціальний веб-сайт на якому можна записатися на прийом для здачі продовження дозволу на проживання.
На порталі PrenotaFacile ви можете замовити низку послуг, серед яких – продовження дозволу на проживання.
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На порталі ви можете замовити наступні послуги:
- видачу / поновлення / дублікат дозволу на проживання для лікування, вагітності та патологій;
- видачу / поновлення / дублікат посвідки на проживання відповідно до ст. 31 т. У. імм.;
- видачу / продовження / дублікат дозволу на проживання відповідно до законодавчого указу 30/2007;
- конвертування дозволу на проживання для міжнародного захисту у пермессо для роботи;
- видачу / продовження / дублікат спеціального, та дозволу на проживання для міжнародного захисту;
- видачу / поновлення дозволу на проживання в очікуванні отримання апатри́ду (осіб без громадянства).
Як записатися на прийом у квестурі
Зайшовши на сайт, ви повинні вибрати провінцію проживання, а далі – обрати день та час прийому у відділу імміграції.
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Для спрощення користування, до кожної дії на сайті є пояснення.
Після введення особистих даних, програма дозволить роздрукувати квитанцію вашого прийому із штрих кодом та QR кодом.
У Мілані бронювання у Квестурі онлайн діє із 22 липня 2020.
У Неаполі сервіс запрацював із 2 грудня 2020.
Призначивши прийом, ви повинні обов’язково з’явитися на нього та мати з собою усі необхідні документи.
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