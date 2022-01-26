Переважна більшість українців приїхала в Італію, з причини складного економічного становища родини.

Заощадження і страхування в Італії. Як українцям захистити себе

Прижитися в новій країні було складно, та із часом, нова країна стала ближчою і зрозумілішою, знайшлася краща, неважка робота із вищою зарплатнею, щирі подруги.

Завдяки зусиллям заробітчан в Італії їхні родини в Україні мають економічну стабільність, молодь вчиться університетах, молоді сім’ї ремонтують чи купують житло.

Однак часто, працюючи на добробут своїх сімей, іммігранти забувають про себе. Витрачаючи зароблене в Італії на близьких, в складну хвилину не мають грошей, щоб покрити власні витрати.

Знайома ситуація, чи не так? А можливо ви впізнали у ній себе?

Думаю кожен із нас стикався із подібною історією, чи бачив сумні оголошення про збір коштів на підтримку людей, які десятиріччями працювали за кордоном, але не мають копійки за душею.

До таких ситуацій приводять слабка фінансова грамотність українських заробітчан.

Щоб уникнути цього, спитайте себе: чи плануєте ви своє життя на кілька років наперед?

Чи створили ви фінансову «подушку безпеки», яка захистить вас у форс-мажорних ситуаціях?

Чи замислювалися ви над створенням власного капіталу на період, коли захочете іти на заслужений відпочинок?

У четвер, 10 лютого 2022 році розібратися у темах страхування та заощадження коштів в Італії нам допоможе Аля Тирон, фінансововий консультант Aleanz Assicurazioni.

У прямому ефірі на Фейсбук вона кваліфіковано роз’яснить як правильно створити резервний капітал, щоб відчувати себе фінансово захищеним.

Учасники прямого ефіру отримають поради та дізнаються прості правила, що допоможуть не турбуватися про комфорт свого життя навіть у період кризи.

Отже, Аля Тирон чекатиме вас у четвер, 10 лютого 2022 році о 19,00 у прямому ефірі на цій Фейсбук-сторінці.

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