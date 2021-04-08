Запрошуємо на безкоштовний курс ” Як відкрити власну справу в Італії”

Кожну кризу можна перетворити у нагоду для особистого та професійного росту. Коронакриза не виняток.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії“, із посиланням на Formacamera.it

Римська Торгова палата запрошує іноземців на безкоштовний он-лайн курс «”Futurae”. Як відкрити власну справу: інструменти трансформації ідеї бізнесу в реальність»

Метою курсу є надання оперативних та управлінських навичок, необхідних для реалізації бізнес-проекту, аналізу вашого ринку, складання правильного економічного та фінансового плану, вибору юридичної форми, яка найкраще відповідає вашому бізнесу.

Під час навчання будуть розглянуті наступні теми:

-Бізнес-план та бізнес-модель – що це таке і для чого призначені;

– Аналіз ринку;-План маркетингу: як просувати свій бренд;

-Правові форми компанії: аналіз основних правових форм;-Економіко-фінансовий план;-Інструменти отримання кредиту;

Наприкінці навчального курсу учасники зможуть представити першу розробку бізнес-плану.Початок курсу: 13 квітня 2021

Тривалість курсу: 56 годин (з них 16 годин – лабораторні заняттях). 2 або 3 години 3 дні на тиждень.

Курс проходитиме онлайн, за допомогою платформи ZOOM.

Ви хотіли б дізнатися більше і пройти курс? Напишіть електронного листа на segreteria@formacamera.it, вказавши контактні дані (ім’я, прізвище, номер телефону), або зателефонуйте на номер 06 571171.

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