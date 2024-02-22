Запрошуємо на безплатний вебінар із фінансової грамотності для українців в Італії

Як мінімізувати вплив інфляції на ваші заощадження? Як зробити так, щоб ваші гроші приносили прибуток і генерували дохід? Отримати відповіді на ці запитання ви зможете від експерта по фінансових питаннях в Італії.

Щоб забезпечити спокійне майбутнє, треба діяти вже сьогодні.

У кожного з нас є мрії та плани: відбудувати будинок, оплатити навчання дітей чи онуків, забезпечити комфортне життя на пенсії. Для досягнення цих цілей недостатньо багато працювати багато; треба вміти заощаджувати, розумно інвестувати ресурси та планувати своє майбутнє.

Багато хто вважає, що найкращий спосіб забезпечення власного майбутнього – це зберігати гроші у банку чи ховати їх під матрац. Але, якщо ви використовуєте ці старомодні методи, інфляція щодня зменшує вартість ваших заощаджень. Щоб уникнути знецінення грошей, особливо якщо у вас є довгострокова фінансова мета, інфляція – ваш найлютіший ворог.

Тоді як діяти, щоб мінімізувати її вплив? Як зробити так, щоб ваші заощадження приносили прибуток і генерували дохід? Отримати відповіді на ці запитання ви зможете від експерта по фінансових питаннях. Її поради будуть цінними для українців в Італії для захисту себе та своєї родини від непередбачуваних обставин.

Запрошуємо вас на прямий ефір на Facebook, присвячений темі фінансової грамотності.

Аля Тирон, страховий консультант Alleanza Assicurazioni, надасть вам знаннями та досвідом, які допоможуть вам приймати зважені та розумні фінансові рішення.

Середа, 6 березня 2024 року, о 18:30, чекаємо вас на прямому ефірі на сторінці Facebook Маріанни Сороневич.

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