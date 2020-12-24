Зарплата домашніх працівників в Італії, за понаднормову роботу на свята збільшується в залежностві від того чим проживає доглядальниця у домі свого підопічного, рівень кваліфікації працівника, стан здоров’я підопічного, тощо.

Якщо домашні працівники та доглядальниці працюють на свята, вони мають право на надбавку до зарплати.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Розрахунок додаткової доплату за роботу у період новорічних та різдвяних свят здійснила Assindatcolf, Національна асоціація роботодавців домашніх працівників.

У цьому році, зважаючи на карантинні правила, зимові свята деякі італійські сім’ї проведуть окремо від бабусь в та дідусів, щоб не піддавати їх ризику зараження коронавірусом.

Читайте також: Традиції святкування Різдва в Італії

Якщо домашні працівники продовжуватимуть працювати, наприклад – піклуватися про неповносправних у свої вихідні – вони повинні отримати святкову надбавку дозарплати, яка може сягати 480 євро.

Правила що регулюють домашню роботу описані у Національному колективному контракті. У статті 16 передбачено вихідні для домашніх працівників 25 та 26 грудня, а також 1 та 6 січня.

ОПЛАТА РОБОТИ У СВЯТКОВІ ДНІ

Якщо у ці дні роботодавці просять працівника залишитися із їх підопічними вони повинні оплатити понаднормову надбавку.

Її сума залежить від того чим проживає доглядальниця у домі свого підопічного, рівень кваліфікації працівника, стан здоров’я підопічного, тощо.

Читайте також: Дію пермессо в Італії (та інших документів) продовжено автоматично

Для прикладу, доглядальниця яка живе у домі роботодавця, перебуває на його утриманні, із контрактом рівня Cs, і має щомісячну зарплату приблизно 990 євро, за роботу на свята повинна отримати до 80 євро за день. Якщо перемножити цю суму на чотири дні, доглядальниця повинна отримати 320 євро.

ОПЛАТА РОБОТИ В НЕДІЛЮ

Якщо роботодавець просить працівника залишитись на робочому місці у неділю, оплата розраховується за тими ж критеріями що і святкові дні.

Під час різдвяних свят маємо дві неділі, 27 грудня і 3 січня.

ВИПЛАТИ ДЛЯ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ У СІЧНІ

Протягом січня домашні працівники мають право отримати такі виплати:

13 зарплата;

частина квоти TFR (тобто ліквідаційних);

до 11 січня роботодавці працівники повинні заплатити контрибути за останній триместр 2020.

®Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.