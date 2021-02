Опубліковано мінімальні розміри зарплати доглядальниць та домашніх працівниць у 2021 році в Італії. У цьому році вони, порівняно із попереднім роком, змінюється не значно.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Зарплати доглядальниць в Італії у 2021 році

Оплата праці залежить від рівня кваліфікації домашнього працівника.

До 31 грудня 2021 року домашніх працівники, доглядальниці, садівники, кухарі, дворецкs, шофери, – загалом усі працівників які працюють для сімей повинні отримувати не менше ніж:

• Livello A € 645,50 ;

• Livello AS € 762,88;

• Livello B € 821,56;

• Livello BS € 880,24;

• Livello C € 938,94;

• Livello CS € 997,61;

• Livello D € 1.173,65;

• Livello DS € 1.232,33.

Погодинна плата для працівників, які не проживають у домі роботодавця:

• Livello A € 4,69;

• Livello AS € 5,53 ;

• Livello B € 5,86;

• Livello BS € 6,22;

• Livello C € 6,57;

• Livello CS € 6,93;

• Livello D € 7,99;

• Livello DS € 8,33.

Увага. Згідно Національного колективного контракту, який регулює усі аспекти робочих стосунків домашніх працівників, заробітна плата може перевищувати, вищевказані суми, але не може бути нижчою.

Платіжні квитанції зарплати доглядальниць

Дуже часто роботодавців виплачують заробітну плату але не видають працівникові платіжних квитанцій.

Видача таких квитанцій є обов’язком роботодавця, а також запобіжним заходом у випадку спірних справ.

Вони захищають обидві сторони зокрема:

• Роботодавець може підтвердити виплати у разі позову щодо несплати або частково невиплати заробітної плати.

• Робітник може захиститися у випадку якщо роботодавець покладає на нього нього більше трудових обов’язків, ніж це належить за контрактом.

Отже, радимо усім домашнім працівникам вимагати у роботодавця такий платіжний документ.

Він може бути укладений на звичайному папері, або на бланку квитанції.

В обох випадках цей документ забезпечує захист у можливих майбутніх трудових спорах.

