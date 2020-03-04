Заходи по обмеженню поширення коронавірусу COVID-19 в Італії

Уряд Італії видав указ про надзвичайну ситуацію та заходи боротьби з поширенням коронавірусу. У ньому Італія поділена на три зони, за складністю ситуації. Для кожної із них введено окремі правила. Ось правила, які розповсюджуються на усю національну територію.

✅ ті хто в’їхав в Італію із регіонів епідеміологічного ризику коронавірусу, визначених Всесвітньою організацією охорони здоров’я, чотирнадцять днів до дати публікації цього указу, транзитував, або перебував у муніципалітетах “червоної зони”, повинні повідомити про це своєму домашньому лікарю, чи педіатру, або компетентним службам охорони здоров’я.

✅ роботодавці можуть застосовувати для підлеглих режим роботи на дистанції на увесь час надзвичайного стану, навіть якщо цю умову не було передбачено у індивідуальній робочій угоді;

✅ до 15 березня призупиняються дидактичні поїздки та екскурсії, заплановані шкільними закладами усіх рівнів та ступенів. Школи мають право відмовитися від укладених контрактів;

✅ до 15 березня учні, які хочуть повернутися до навчання після лікарняного у зв’язку з інфекційними захворюваннями, повинні пред’явити медичну довідку

✅ школи, у яких дидактичну діяльність було припинено через надзвичайну ситуацію, пов’язану із коронавірусом, можуть розпочати дистанційне навчання. При цьому слід враховувати потреби учнів із особливими потребами.

✅ в університетах, де це можливо, проводити дидактичну діяльність на дистанції. При цьому враховувати потреби студентів із особливими потребами.

✅ продовжити строки складання іспиту для отримання посвідчення водія на користь кандидатів, які не змогли скласти його через надзвичайну санітарну ситуацією в країні;

✅ підтримати територіальні підрозділи Національної служби охорони здоров’я та Міністерства юстиції, щоб гарантувати виконання покарань у пенітенціарних установах та колоніях для неповнолітніх.

Заходи профілактики на території Італії

✅ медичний персонал повинен дотримуватися заходів профілактики поширенню респіраторних інфекцій та застосовувати вказівки щодо дезінфекції приміщень, надані Міністерством охорони здоров’я;

✅ у дитячих освітніх закладах, школах усіх рівнів, університетах, відділеннях державної адміністрацій, у місцях найбільшого скупчення відвідувачів вивісити інформацію про заходи та профілактики Міністерства охорони здоров’я;

✅ в усіх державних заладах, на вході у заклади охорони здоров’я, а також у всіх громадських місцях виставити диспенсери із дезінфікуючим розчином для рук;

✅ мерії міст та профільні організації повинні сприяти поширенню інформації про заходи охорони здоров’я та гігієни;

✅ громадські транспортні компанії, в тому числі міжміського слідування, повинні вжити надзвичайні заходи для дезінфекції транспортних засобів;

✅ під час проведення державних та приватних конкурсів для прийому на роботу вживати усі можливі заходи для запобігання скупчення людей;

Указ Президента Ради Міністрів набуває чинності з 3 березня 2020 року.

Маріанна Сороневич