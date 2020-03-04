Уряд Італії видав указ про надзвичайну ситуацію та заходи боротьби з поширенням коронавірусу. У ньому Італія поділена на три зони, за складністю ситуації. Нищенаведені правила стосуються наступних міст: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’.

✅ В’їзд або виїзд із території муніципалітетів «Червоної зони» зараження коронавірусом заборонено;

✅Призупиняються усі масові заходи, заборонено усі форми зустрічей у громадських чи приватних місцях, в тому числі культурні, рекреаційні, спортивні та релігійні заходи;

✅Закриваються усі освітні заклади для дітей, школи усіх рівнів, вищі навчальні заклади, у тому числі призупиняється можливість дистанційного навчання;

✅До 15 березня призупиняється організація навчальних поїздок в Італію чи за кордон;

✅Закрваються для відвідування музеї та інші місця культури;

✅Припиняється діяльність державних установ. Виняток становлять ті, які надають окремі важливі послуги, в межах визначених префектом;

✅Призупиняються муніципальні конкурси для прийняття на роботу;

✅Закриваються усі комерційні заклади, за винятком тих, що надають комунальні господарські послуги, а також магазинів, що продають предмети першої необхідності (в межах, визначених префектом);

✅Громадяни, які бажають звернутися у громадські заклади чи магазини для придбання предметів першої необхідності, повинні одягнути засоби індивідуального захисту та вживати заходи санітарної безпеки;

✅Призупиняється надання послуг вантажного та пасажирського перевезення, за винятком перевезення товарів першої необхідності та швидкопсувних товарів;

✅Призупиняється робота організацій підприємницької діяльності, за винятком тих, що надають основні та комунальні послуги, включаючи роботу ветеринарів, а також тих, які можуть здійснювати роботу в домашньому або віддаленому режимі;

✅Призупинення виконання трудової діяльності працівниками, які прописані, або проживають у вищевказаних муніципалітетах, навіть якщо вони працюють за межами “Червоної зони”.

✅У муніципалітетах “Червоної зони” префект може визначити конкретні заходи для забезпечення діяльності, необхідної для тваринництва та виробництва харчових продуктів.

✅Керівникам судових відомств та апеляційним судам муніципалітетів “Червоної зони”, до 15 березня 2020 дозволяється встановити скорочення робочий час для прийому громадян, у справах не пов’язаних з терміновими діями.

Указ Президента Ради Міністрів набуває чинності з 3 березня 2020 року.

Маріанна Сороневич