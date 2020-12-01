За якої умови регіони Італії змінюють колір карантину

Перехід із зони у зону в Італії залежить від індексу передачі вірусу (Rt). Зараз він складає 1,08, це трохи вище порога безпеки 1.

Коли показник Rt знизиться нижче одиниці, це означатиме, що епідемія затухає.

Нагадую, до 3 грудня Прем’єр міністр Італії Джузеппе Конте повинен підписати новий указ (Dpcm) у якому визначить правила соціальної поведінки на період Різдва та Нового року.

Читайте також: Україна оновила перелік країн “червоної” та “зеленої” зон

Нагадуємо, із 3 грудня змінився поділ регіонів Італії по кольорових зонах.

Жовта зона: Лаціо, Лігурія, Молізе, автономна провінція Тренто, Сардинія, Сицилія, Венето.

Помаранчева зона: Базиліката, Калабрія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Апулія, Умбрія.

Червона зона: Абруццо, Кампанія, автономна провінція Больцано, Тоскана, Валле д’Аоста.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.