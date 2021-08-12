Звільнення від вакцинації в Італії. Хто і як це може зробити

Міністерство здоров’я видало пояснення, щодо категорій осіб, що можуть отримати звільнення від вакцинації в Італії.
Загалом, від вакцинації звільняються особи, що тимчасово або постійно не можуть зробити щеплення у зв’язку з алергічними реакціями та задокументованими захворюваннями. «Коли протипоказання і ризик розвитку побічних реакцій є більший, ніж користь від щеплення» – читаємо у циркулярі Міністерства, DGPRE-DGPRE-0035309P від 4 серпня 2021.
Звільнені від вакцинації, зобов’язані дотримуватись заходів профілактики захворювання – носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчення людей.
Звільнення є тимчасовим і діятиме до 30 вересня.
Довідки, видані обласними службами охорони здоров’я Італії до виходу циркуляру, залишаються чинними.
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ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ В ІТАЛІЇ
Отримати звільнення від вакцинації можуть:
• Особи, які мали задокументовані проблеми зі здоров’ям між першою та другою дозою, наприклад, алергічну реакцію на компоненти вакцини.
Що мається на увазі під «Важкою алергічною реакцією після введення вакцини, або будь-якого компонента вакцини».
Важка алергічна реакція після введення вакцини, або її компонентів є протипоказанням для введення подальших доз тієї ж вакцини, або їх компонентів.
Зазвичай, алергічні реакції виникають протягом 30 хвилин після вакцинації. Випадки анафілаксії пов’язані з вакциною можливі протягом 24 годин.
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Якщо у вас була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини проти COVID-19, ви можете розглянути можливість використання іншого типу вакцини для завершення імунізація;
Враховуючи можливість перехресних реакцій між різними компонентами вакцини, доцільно проконсультуватися у лікаря для індивідуальної оцінки ризику/користі.
• Особам, яким лікарі не рекомендують вакцинацію у зв’язку із попередніми захворюваннями,
• Особи, які страждають на “рідкісні та хронічні захворювання, які через свою патологію не мають можливості пройти вакцинацію”.
ТИП ВАКЦИНИ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ
Під час оцінки небезпеки буде враховуватися конкретний тип вакцини: «Наявність протипоказань для конкретної вакцини не виключає можливість введення інших вакцин» – зауважує Міністерство.
Comirnaty (Pfizer-Biontech):
- Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);
Spikevax (Moderna):
- Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);
Vaxzevria (Astrazeneca):
- Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);
- Особи, у яких проявився тромботичний синдром, пов’язаний з тромбоцитопенією, після вакцинації;
- Особи, у яких проявився синдром капілярного витоку.
Janssen (J&J):
- Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);
- Особи, у яких проявився епізоди синдрому капілярного витоку.
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ВАГІТНІСТЬ
Вакцинація проти SARS-CoV-2 не протипоказана під час вагітності. У деяких випадках, згідно з оцінкою медика, вагітній жінці може бути видано довідку про тимчасове звільнення від щеплення.
ГОДУВАННЯ ГРУДЬМИ
Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти SARS-CoV-2.
СИНДРОМ ГІЄНА БАРРЕ
У рідкісних випадках у людей виникав синдром Гійєна-Барре (Sindrome di Guillain-Barré), протягом 6 тижнів після вакцинації Vaxzevria (Astrazeneca).
У таких випадках вводити другу дозу того ж типу вакцини не варто. Для завершення імунізації слід розглянути можливість застосування іншого типу вакцини.
МІОКАРДИТ-ПЕРИКАРДИТ
Після вакцинації вакцинами Pfizer та Moderna у рідкісних випадках спостерігалися міокардит та перикардит. У таких випадках слід отримати консультацію кардіолога для ретельної оцінки ризику/користі.
Для завершення імунізації слід розглянути можливість застосування іншого типу вакцини.
ХТО ВИДАВАТИМЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ В ІТАЛІЇ
Звільнення від вакцинації видаватимуть:
- лікарі-вакцинатори, залучені у вакцинаційній компанії;
- органи регіональних служб охорони здоров’я;
- лікарі загальної практики, або педіатри, залучені у національній кампанії по вакцинації проти SARS-CoV-2.
Сертифікат видаватиметься безкоштовно, в електронній, чи паперовій формі і замінятиме Зелений паспорт.
Маріанна Сороневич
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