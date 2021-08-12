Звільнення від вакцинації в Італії. Хто і як це може зробити

Міністерство здоров’я видало пояснення, щодо категорій осіб, що можуть отримати звільнення від вакцинації в Італії.

Загалом, від вакцинації звільняються особи, що тимчасово або постійно не можуть зробити щеплення у зв’язку з алергічними реакціями та задокументованими захворюваннями. «Коли протипоказання і ризик розвитку побічних реакцій є більший, ніж користь від щеплення» – читаємо у циркулярі Міністерства, DGPRE-DGPRE-0035309P від 4 серпня 2021.

Звільнені від вакцинації, зобов’язані дотримуватись заходів профілактики захворювання – носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчення людей.

Звільнення є тимчасовим і діятиме до 30 вересня.

Довідки, видані обласними службами охорони здоров’я Італії до виходу циркуляру, залишаються чинними.

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ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ В ІТАЛІЇ

Отримати звільнення від вакцинації можуть:

• Особи, які мали задокументовані проблеми зі здоров’ям між першою та другою дозою, наприклад, алергічну реакцію на компоненти вакцини.

Що мається на увазі під «Важкою алергічною реакцією після введення вакцини, або будь-якого компонента вакцини».

Важка алергічна реакція після введення вакцини, або її компонентів є протипоказанням для введення подальших доз тієї ж вакцини, або їх компонентів.

Зазвичай, алергічні реакції виникають протягом 30 хвилин після вакцинації. Випадки анафілаксії пов’язані з вакциною можливі протягом 24 годин.

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Якщо у вас була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини проти COVID-19, ви можете розглянути можливість використання іншого типу вакцини для завершення імунізація;

Враховуючи можливість перехресних реакцій між різними компонентами вакцини, доцільно проконсультуватися у лікаря для індивідуальної оцінки ризику/користі.

• Особам, яким лікарі не рекомендують вакцинацію у зв’язку із попередніми захворюваннями,

• Особи, які страждають на “рідкісні та хронічні захворювання, які через свою патологію не мають можливості пройти вакцинацію”.

ТИП ВАКЦИНИ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Під час оцінки небезпеки буде враховуватися конкретний тип вакцини: «Наявність протипоказань для конкретної вакцини не виключає можливість введення інших вакцин» – зауважує Міністерство.

Comirnaty (Pfizer-Biontech):

Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);

Spikevax (Moderna):

Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);

Vaxzevria (Astrazeneca):

Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);

Особи, у яких проявився тромботичний синдром, пов’язаний з тромбоцитопенією, після вакцинації;

Особи, у яких проявився синдром капілярного витоку.

Janssen (J&J):

Підвищена чутливість до активної речовини, або до будь-якого компонента (розділ 6.1 RCP);

Особи, у яких проявився епізоди синдрому капілярного витоку.

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ВАГІТНІСТЬ

Вакцинація проти SARS-CoV-2 не протипоказана під час вагітності. У деяких випадках, згідно з оцінкою медика, вагітній жінці може бути видано довідку про тимчасове звільнення від щеплення.

ГОДУВАННЯ ГРУДЬМИ

Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти SARS-CoV-2.

СИНДРОМ ГІЄНА БАРРЕ

У рідкісних випадках у людей виникав синдром Гійєна-Барре (Sindrome di Guillain-Barré), протягом 6 тижнів після вакцинації Vaxzevria (Astrazeneca).

У таких випадках вводити другу дозу того ж типу вакцини не варто. Для завершення імунізації слід розглянути можливість застосування іншого типу вакцини.

МІОКАРДИТ-ПЕРИКАРДИТ

Після вакцинації вакцинами Pfizer та Moderna у рідкісних випадках спостерігалися міокардит та перикардит. У таких випадках слід отримати консультацію кардіолога для ретельної оцінки ризику/користі.

Для завершення імунізації слід розглянути можливість застосування іншого типу вакцини.

ХТО ВИДАВАТИМЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ В ІТАЛІЇ

Звільнення від вакцинації видаватимуть:

лікарі-вакцинатори, залучені у вакцинаційній компанії;

органи регіональних служб охорони здоров’я;

лікарі загальної практики, або педіатри, залучені у національній кампанії по вакцинації проти SARS-CoV-2.

Сертифікат видаватиметься безкоштовно, в електронній, чи паперовій формі і замінятиме Зелений паспорт.

Маріанна Сороневич

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