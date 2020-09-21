Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ярослава Мельника послом України в Італійській Республіці.

“Призначити Мельника Ярослава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці”, – йдеться в тексті указу №399/2020 від 21 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Мельнику 40 років, він випускник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. На держслужбі – з 2002 року. У 2014 році був призначений керівником головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Адміністрації президента.

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