Якщо у вас є тимчасовий дозвіл на проживання, який не дає можливості для тривалого перебування, або роботу в Італії, завдяки Декрету Флуссі-2020 ви можете змінити його на пермессо, яке дозволяє оселитися і працювати в країні постійно.

ЩО ТАКЕ КОНВЕРТУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ

Дозволи на проживання в Італії видаються на основі певного обґрунтування (причини). Кожен із них має різну тривалість і різні права.

Конвертування дозволу на проживання, це зміна причини, на основі якої вам було видано пермессо. Наприклад: дозвіл на проживання для сезонної роботи, навчання чи професійної підготовки, можна поміняти на дозвіл для роботи.

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ХТО МОЖЕ КОНВЕРТУВАТИ СВІЙ ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ

🔰 Власники дозволів на проживання для сезонної роботи

🔰 Власники дозволів на проживання для навчання/виробничої практики, або професійної в Італії

🔰 Власники довготривалих дозволів на проживання ЄС (карт на проживання), виданих країнами-членами ЄС

ХТО ПОДАЄ ЗАЯВУ

Подати заяву за декретом Флуссі можуть зацікавлені у зміні типу дозволу на проживання, згідно секторів визначених у Декреті та у межах квот вашого регіону.

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КОЛИ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ

Заяву для конвертування дозволу на проживання можна подавати починаючи із дев’ятої години 22 жовтня 2020.

Заяви прийматимуться до 31 грудня 2020, до вичерпання квот, виділених для конкретного регіону Італії.

ЯК ПОДАВАТИ ЗАЯВУ

Подати заяву можна зробити на електронних бланках опублікованих на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії за лінком: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Подавати заяву можна виключно онлайн, за наявності ідентифікаційного коду SPID.

Увійшовши на сайт Міністерства внутрішніх справ за допомогою коду SPID зацікавленому допоможуть інструкції по заповненні електронних бланків. Крім того, сайт МВС пропонує послугу Help Desk.

Також, за допомогою можна звернутися до профспілок чи патронатів.

БЛАНКИ ПОДАЧІ ЗАЯВИ

☑ Щоб конвертувати дозволі на проживання для сезонної роботи у підлеглу (найману) роботу слід відіслати Бланк VA;

☑ Щоб конвертувати дозволі на проживання для навчання/виробничої практики, або професійної підготовки у дозвіл для автономної роботи (підприємництва) – Бланк Z

☑ Щоб конвертувати дозволі на проживання ЄС (карта на проживання), виданих країнами-членами ЄС, у пермессо для підлеглої роботи в Італії –бланк LS

☑ Щоб конвертувати дозволі на проживання ЄС (карта на проживання), виданих іншими країнами-членами ЄС, у дозволи на проживання та роботи в Італії у сфері домашнього господарства (доглядальниці та домашні працівники) –бланк LS1

☑ Щоб конвертувати дозволі на проживання ЄС (карта на проживання), виданих іншими країнами-членами ЄС, у дозволи на проживання та автономну (підприємницьку) роботу в Італії – бланк LS2.

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ЯК РОЗГЛЯДАТИМУТЬ ЗАЯВИ

Заяви розглядатимуться у хронологічному порядку їх подачі. Буде оцінюватися, зокрема наявність у іноземця судимостей, чи інших умов, які перешкоджають його роботі в Італії.

В особистому кабінеті на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії зацікавлений зможе ознайомитися із поданою заявою та станом її розгляду.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ДЕКРЕТОМ ФЛЮССІ

1. Працівник чи підприємець надсилає заявку у МВС Італії.2. Після видачі йому дозволу на приїзд в Італію, зацікавлений звертається в Консульство Італії в Україні щоб відкрити робочу візу.3. Працівник/підприємець приїжджає в Італію на основі робочої візи і подає заяву на отримання дозволу на проживання.4. Якщо працівник/підприємець зараз в Італії (наприклад по біометрії), він повинен виїхати в Україну, а потім повернутися в Італію із робочою візою.

®Маріанна Сороневич

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