Змінилися правила перетину військовозобов’язаними кордону України

Зміни щодо правил перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України

Під час воєнного стану водіями, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України, дозволено перетин кордону до 30 днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.

Крім того, дозволено пропуск водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії, до 45 днів.

Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водія.

Також дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном не більше 6 місяців.