З вересня, медичне обслуговування в Італії стане дешевшим

З 1 вересня в усіх регіонах Італії відмінять superticket, для оплати амбулаторних візитів та обстежень.

ЩО ТАКЕ “СУПЕРТІКЕТ”

Супертікет, це податок в розмірі 10 євро, яку пацієнти сплачували за кожен рецепт, чи діагностичні та спеціалізовані медичні послуги. Його було введено із 2011 року. У різних регіонах її стягали за власними правилами (в деяких випадках – в залежності від доходу пацієнта).

Від сплати було звільнено деякі категорії громадяни:

діти, або літні члени сімей з доходом, що не перевищує 36 150 євро на рік; безробітні;

хронічно хворі, або ті, хто страждає рідкісними захворюваннями;

особи, що отримують мінімальну або соціальну пенсію; інваліди.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ІЗ 1 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ

З 1 вересня цю додаткову плату за медичні послуги буде скасовано.

Тепер пацієнти платитимуть лише звичайний медичний тікет. Його розмір буде однаковий на всій національній території Італії, залежатиме від послуги і сягатимуть максимум 40 євро.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца вважає що супертікет створював «дискримінацію та нерівність» та обмежував «доступ багатьох людей до послуг Національної служби охорони здоров’я».

Його скасування означає “перемогу держави”, оскільки дозволить кожному захистити своє здоров’я, у повній відповідності до статті 32 Італійської Конституції.

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