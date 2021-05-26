З середини липня в Італії відмінять носіння маски на відкритому повітрі

В Італії скасують обов’язок носіння захисної маски на відкритому повітрі. Проте, не для усіх.

«Введеня нового локдауну в Італії малоймовірне. Всі рішення приймалися із метою уникнути такого ризику.

Кампанія по вакцинації дає свої результати тому у другій половині липня можливо передбачити, скасування обов’язку носіння маски на відкритому повітрі, чи навіть у приміщенні. Проте скористатися цим зможуть лише вакциновані та люди без інших хворіб”.

Так заявив президент Вищої ради з питань охорони здоров’я Франко Локателлі професор в інтерв’ю виданню La Stampa.

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Що стосується вакцин, він заявив: “Я погоджуюся з точкою зору генерала Фільюоло: “невибірковоа “вакцинація є марною, пріоритет повинен надаватися тим, хто ризикує у випадку зараження”.

Читайте цю статтю італійською: Covid. Cts: “Da metà luglio stop mascherine all’aperto e al chiuso per i vaccinati”

Професор торкнувся питання вакцинації молоді: “після того, як ми забезпечимо найвразливіші верстви населення, перейдемо до щеплення студентів, щоб забезпечити очне навчання у наступному навчальному році”.

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