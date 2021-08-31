З 1 вересня Green Pass обов’язковий у громадському транспорті Італії

Із першого вересня 2021 в Італії розширюється список місць, вхід у які дозволено лише за наявності Зеленого ковід-паспорта (Green Pass).

Посилений контроль у міському транспорті

Із 1 вересня у міському транспорті контролери слідкуватимуть за дотриманням правил місткості, відстані між пасажирами та правильним носінням маски.

На основі вказівок Міністерства транспорту, Регіони повинні вибудувати власний план введення постанови в дію.

Контролери перевірятимуть не лише квиток, а й застосування антикоронавірусних правил соціальної поведінки, місткості транспорту до 80% відстань між пасажирами та використання належним чином захисної маски.

Для поїздок у міському громадському транспорті Зелений паспорт не потрібен.

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Громадський транспорт дальнього слідування

Із 1 вересня вводиться обов’язок наявності Green Pass для подорожей у транспорті дальнього слідування.

Він потрібен для:

• потягів (нічних, швидкісних, міжміських та потягів далекого та середнього сполучення);

• авіарейсів;

• кораблів та міжрегіональних паромів;

• міжрегіональних транспортних поїздок (за винятком сполучень протоки Мессіна);

• в автобусах, якщо маршрут з’єднує понад два регіони;

• для оренди таксі з водієм.

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Наявність Green Pass не вимагатиметься:

• в міському громадському транспорті;

• в автобусах, кораблях і паромах, що курсують в межах одного регіону;

• в автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів, наприклад, шкільних автобусах.

Санкції

На осіб які виявлять без Зеленого паспорта накладатимуть адміністративне покарання у розмірі 400Є. Ця сума зменшується, якщо штраф буде оплачено протягом 5 днів.

В планах Італії — подальшеподальше розширення застосування Зеленого паспорта

Незабаром очікується поширення обов’язку наявності Зеленого паспорта для категорій працівників, які контактують із громадськістю та також парцівників державних закладів.

Маріанна Сороневич

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