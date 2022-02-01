З першого лютого в Італії вводять чергове посилення ковід-правил. Зокрема – розширюється кількість місць, вхід у які можливий лише за наявності Green Pass. А також входить в дію обов’язок вакцинації для усіх жителів країни, старших 50 років.

ТЕРМІН ДІЇ GREEN PASS

Дія усіх ковід-перепусток, отриманих після вакцинації чи одужання від коронавірусу скорочуються з дев’яти до шести місяців.

GREEN PASS У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

Для доступу до державних установ, поштових відділень та банків, а також для входу в більшість магазинів потрібно мати зелене посвідчення (також отримане на основі негативного тесту на коронавірус).

Це правило не стосується установ та магазинів, які вважаються «базовими». Наприклад, для входу у відділення поліції, для подачі заяви зеленого сертифіката не потрібно.

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САНКЦІЇ ДЛЯ НЕЩЕПЛЕНИХ

Запроваджується обов’язкова вакцинація та вводяться санкції для нещеплених, старших 50 років. Перевірка відбуватиметься шляхом перехрещення баз даних про прописку та вакцинацію. Одноразовий штраф складає 100 євро.

SUPER GREEN PASS

З 15 лютого, усі працівники державної та приватної сфери, старші 50 років повинні мати Super Green Pass. У цьому випадку штраф складає від 600 до 1500 євро.

Санкції не застосовуються до тих, хто отримав звільнення від вакцинації за станом здоров’я.

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ПОДОРОЖІ

Тим, хто прибуває або повертається до Італії після поїздки в європейську країну, більше не повинні здавати мазок на коронавірус. Достатньо мати цифровий сертифікат про COVID від Європейського зразка.

ЗАХИСНІ МАСКИ

Продовжено ще на 10 днів обов’язок носити маски навіть на відкритому повітрі. Уряд розглядає можливість скасування цього обов’язку найближчим часом.

ДИСКОТЕКИ

Продовжено закриття дискотек ще на 10 днів.

Маріанна Сороневич

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