З 15 червня ЄС запроваджує “паспорт вакцинації”

З 15 червня території ЄС діятиме спеціальний сертифікат здоров’я (паспорт вакцинації), в якому зазначатимуть чи отримала людина вакцинацію від коронавірусу. Цей документ по-суті дозволить людям безперешкодно перетинати кордони країн.

Відповідий документ представив відповідальний за вакцини єврокомісар Т’єрі Бретон, передає “Європейська правда“.

“З того моменту, коли ми зможемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає зробити щеплення, матиме рівний доступ до вакцини, буде добре, що ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє ваш стан здоров’я”, – сказав Т’єрі Бретон, тримаючи в руках зображення майбутнього документа.

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Як він говорить, паспорт вакцинації міститиме дату народження, номер паспорта, засвідчений QR-кодом, тип вакцини, якщо людина робила щеплення, і чи хворіла людина на коронавірус та наявність антитіл.

Паспорт вакцинації можна буде завантажити на смартфон або надрукувати у паперовій версії, і він діятиме з 15 червня 2021 року.

Єврокомісар запевнив, що використання “паспорту вакцинації” залишатиметься “добровільним”.

“Якщо ви не хочете проходити вакцинацію, у вас його не буде”, – зазначив єврокомісар.

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