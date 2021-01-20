З 2022 року на території ЄС діятиме система ETIAS, відповідно до якої українці повинні будуть заповнювати спеціальну заявку для в’їзду. Безвіз для українців, за кожне звернення, коштуватиме 7 євро.

У МЗС наголосили, що ETIAS не є аналогом візової системи, а спрощує режим подорожей.

Метою попередньої авторизації є полегшення ідентифікації осіб, що можуть становити міграційну або безпекову загрозу, а також створення посилених інформаційних систем у сфері підвищення безпеки зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Система ETIAS має спростити процедуру перетину кордону для осіб, які не потребують віз для в’їзду до Євросоюзу, надати громадянам чіткий попередній сигнал про дозвіл на в’їзд, та істотно зменшити кількість відмов у в’їзді при перетині іноземцями кордону ЄС.

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Хто має платити

Подати заявку на отримання ETIAS необхідно онлайн до прибуття в ЄС.

Система застосовуватиметься до громадян з 59 держав світу, які користуються безвізовим режимом з Євросоюзом. Таким же чином буде оформлюватися безвіз для українців.

Таким особам необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки, і заплатити за кожне звернення комісію в розмірі, попередньо, 7 євро. Безкоштовно оформити заявку зможуть українці, яким ще не виповнилося 18 років та громадяни старші 70 років.

Для кожної заявки ETIAS будуть потрібні наступні дані: особисті біометричні дані (наприклад, ім’я, стать, дані про народження.), інформація про паспорт або проїзний документ, країна в’їзду в ЄС, довідкові питання про здоров’я заявника, а також судимість та попередня імміграційна історія ЄС. На відміну від візи, під час подання заявки не потрібно буде пояснювати, чим людина забезпечить своє перебування у ЄС. Не знадобиться вказувати та місце роботи.

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Кому можуть відмовити

Видача авторизації на подорож, попередньо, займатиме кілька хвилин. Дані перевірятимуться у сумісництві з Інтерполом та Європолом, тому у разі виявлення хибних записів або поміток у базах зокрема з “підозрою у вчиненні чи участі у терористичних правопорушеннях чи інших серйозних злочинах”, може бути відмовлено у видачі дозволу на в’їзд.

У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи. Якщо заявка була подана нелегальним шляхом або обставини заявника змінилися, ETIAS може відкликати дозвіл.

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Як довго можна їздити

Авторизація буде дійсна впродовж трьох років з моменту отримання або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки, та дозволятиме громадянам вільно пересуватись на території всіх держав ЄС.

Відповідний дозвіл перевірятиметься авіа-, морськими та автобусними перевізників, які будуть зобов’язані здійснювати таку перевірку перед посадкою пасажирів на борт.

МЗС наголошує, що авторизація ETIAS є дозволом лише на подорож до ЄС. Перед та на в’їзді в країну її повинні будуть перевіряти перевізники та прикордонники, які, як і раніше, цікавитимуться про мету приїзду, а також про зворотні квитки. Саме прикордонники ухвалюватимуть рішення про допуск мандрівника на підставі інформації в системі EES, затвердженого ETIAS, а також проїзних документів і розпорядження мандрівника.

У МЗС наголосили, що проведення інформаційної кампанії з метою роз’яснення зазначених вимог Євросоюзу щодо поїздок українських громадян планується розпочати після оголошення ЄС конкретних термінів запровадження системи ETIAS.

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