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Кабмін пояснив, як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном

Кабінет Міністрів передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через “Укрпошту”.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для отримання пенсії постанова передбачає можливість укладення договорів банківського рахунку з українськими банками.

Йдеться про банки, що не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, зокрема банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.

Якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом із відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Також, за бажанням пенсіонера, виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ “Укрпошта” здійснювати переказ коштів у країну перебування).

“Прийняту урядом постанову розробило Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Отже, зазначені категорії пенсіонерів зможуть відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України”, – йдеться в повідомленні.

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