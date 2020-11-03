Карантинні обмеження для усіх регіонів Італії із 4 листопада

В Італії нові коронавірусні обмеження подорожей, громадського транспорту, торгових центрів, шкіл, музеїв, тощо.

Публікація остаточного тексту урядової постанови очікується до середи. Її попередній текст уже озвучено у парламенті Прем’єром Джузеппе Конте.

Нові коронавірусні обмеження набудуть чинності з середи, 4 листопада 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич в “Українській газеті в Італії“.

ІТАЛІЮ ПОДІЛЯТЬ НА ТРИ КОЛЬОРОВІ ЗОНИ

Протягом останнього тижня італійські епідеміологи класифікують одинадцять регіонів та автономних провінцій Італії із високим, або дуже високим ризиком поширення пандемії коронавірусу. У ще 8-ми ризик є помірним, але із перспективою зростання у наступному місяці.

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Загального локдауну не буде

Стратегія заходів для обмеження епідемії буде визначатися на основі регіональних статистичних даних.

Нова урядова постанова (Dpcm) визначає 3 області, для яких передбачається введення особливо суворих заходів. Інші правила будуть однаковими для всіх регіонів.

Ось спільні правила, що діятимуть по усій Італії.

ОБМЕЖЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ МІЖ РЕГІОНАМИ

Будуть обмежуватися подорожі з регіонами із високим показником поширення коронавірусу, за винятком невідкладних, чи обгрунтованих випадків.

КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА

Уряд затверджує обмеження пересування людей у вечірній час (після 21:00).

Комендантська година поширюється для всі регіони.

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ГОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Пропускну спроможність громадського транспорту обмежать на 50%.

ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Торгові центри будуть закриті у святкові та передсвяткові дні, за винятком продовольчих магазинів, аптек та газетних кіосків у них.

ШКОЛА

Середні школи другого ступеня, (superiori) повністю перейдуть на дистанційне навчання.

ОБМЕЖЕННЯ МУЗЕЇВ ТА ВИСТАВОК

Музеї та виставки будуть закриті по усій території країни.

ІГРОВІ АВТОМАТИ

Зали для бінго та азартних ігор були закриті ще із 24 жовтня минулого року. Тепер, уряд закриває ігрові автомати, встановлені у інших громадських закладах (наприклад у барах).

Експерти називають кроки італійського уряду “замаскованим локдауном”. Через те, що ситуація гостро змінюється, уряду доводиться реагувати швидко.

®Маріанна Сороневич

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