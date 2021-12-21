Карантинні правила в Італії на Різдвяні свята

Уряд Італії намагається уникнути суворих карантинних обмежень, проте, через розповсюдження варіанту коронавірусу Omicron, вводить додаткові карантинні правила в Італії, спрямовані на обмеження контактів в найбільших людних місцях.

Ось чого чекати незабаром.

Обов’язкова вакцинація

Гіпотеза поширення обов’язкової вакцинації для всіх категорій працівників залишається в силі. Цей обов’язок який уже діє для медичного і шкільного персоналу, а також – органів правопорядку, можуть схвалити найближчим часом. Нагадую, зараз працівники можуть бути допущені до роботи на основі Green Pass_ отриманого після негативного тесту на коронавірус.

Читайте також: ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЕЙ, В ІТАЛІЇ ЗДІЙСНЕНО 15 000 ЩЕПЛЕНЬ

Посилений Green Pass

Посилений Green Pass, який видають лише вакцинованим, і людям які одужали від коронавірусу, і далі буде дійсним для відвідування більшості громадських місць у закритих приміщеннях, кінотеатрах та театрах, стадіонах, дискотеках, у громадських заходах та святах.

Скорочення дії зеленої перепустки

Деякі європейські країни скоротили проміжок часу між другою та третьою дозою вакциною до п’яти місяців. Італія також розглядає таку можливість.

Зокрема дію Зеленого пропуску планується скоротити з дев’яти до п’яти місяців.

Вечірки та дискотеки

Вечірки і дискотеки вважаються місцями підвищеного ризику через неможливість дотримання соціальної дистанції.

Уряд планує дозволити участь у таких заходах лише особам, які мають Super Green Pass.

Читайте також: Для в’їзду в Італію від усім мандрівникам потрібен тест на коронавірус

Маски на відкритому повітрі

У ряді великих міст Італії уже введено обов’язок носіння захисних масок на відкритому повітрі. Ця міра можу бути поширена на усі регіони Італії.

Торгові центри

Розглядається можливість зробити звичайний Green Pass обов’язковим для входу у торгові центри, як зараз це є для поїздів, літаків та громадського транспорту.

Остаточне затвердження цих карантинних правил відбудеться 23 грудня 2021 року.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.