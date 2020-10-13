Карантинні правила в Італії у жовтні-листопаді 2020 року

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте та Міністр здоров’я Італії Роберто Сперанца підписали новий урядовий указ із карантинними заходами спрямованими на обмеження поширення нового коронавірусу. Ці правила діятимуть в Італії протягом наступних 30 днів, тобто до 13 листопада 2020.

Що передбачає цей декрет, пише Маріанна Сороневич в “Українській газеті” в Італії

ЗАБОРОНА ПРИВАТНИХ ВЕЧІРОК У ПРИМІЩЕННІ ТА НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

Уряд забороняє організацію приватних вечірок, як в приватних домах так і назовні.

ЗУСТРІЧ ІЗ РОДИЧАМИ ТА ДРУЗЯМИ

Протягом наступних 30 днів в Італії «настійливо НЕ рекомендується» ходити в гості, чи приймати вдома друзів та родичів, з якими ви не живете разом.

ПРАВИЛА НОСІННЯ МАСОК У ПРИМІЩЕННІ ТА НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

На всій території Італії вводиться обов’язок носіння захисних засобів дихальних шляхів.

Тобто маски слід носити на свіжому повітрі і в приміщенні, в тому числі у помешканнях, якщо там збираються люди, що не проживають разом.

Цей обов’язок не поширюється на тих хто займається спортом, дітей до шести років, осіб які мають патології несумісні з використанням маски.

КІНОТЕАТРИ І КОНЦЕРТИ

Зберігаються обмеження кількості учасників культурних заходів. У приміщенні їх повинно бути не більше 200 осіб, на відкритому повітрі – одна тисяча, з обов’язковим дистанціюванням в 1 метр.

Регіони і автономної провінції можуть визначити інші ліміти кількості глядачів, із врахуванням розміру, та інших характеристик місця проведення заходу.

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ОБМЕЖЕННЯ ВЕЧІРНЬОГО ЖИТТЯ МІСТА

Ресторани і бари будуть закриватися о 24 годині.

Із 21-ї години дозволено обслуговувати лише клієнтів за столиками, як всередині приміщення так і назовні барів та ресторанів.

За новими правилами, після дев’ятої години вечора обслуговувати стоячих клієнтів заборонено.

Танцювальні зали дискотеки, як у приміщенні так і назовні залишаються закритими.

Дозволено проведення конгресів та бізнес-ярмарок.

ЗАБОРОНА НА ШКІЛЬНІ ПОДОРОЖІ

Заборонено організовувати шкільні подорожі, футбольні турніри та інші контактні види спорту, що проводяться на аматорському рівні.

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ

Заборонена організація змагань і всіх видів діяльності пов’язаних із контактним спортом, на аматорському рівні.

Увага! Порушуючи ці правила ви порушуєте закон.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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