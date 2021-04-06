Карантинні правила, що діятимуть в Італії до 30 квітня

Заходи італійського уряду для стримування епідеміологічної надзвичайної ситуації: усі карантинні правила, заборони, новини.

Із середи 7 квітня набуде чинності новий урядовий указ DPCM, підписаний прем’єр-міністром Маріо Драгі.

Він діятиме по всій країні до 30 квітня.

Система обмежень залишається практично незмінною.Всю Італію поділено на дві ковід-зони – червону або помаранчеву, але з можливістю послаблення в регіонах, де статистичні дані поширення коронавірусу покращаться.

Читайте також: КОЛЬОРИ РЕГІОНІВ ІТАЛІЇ ПІСЛЯ КАТОЛИЦЬКОГО ВЕЛИКОДНЯ. ОСЬ ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ

Жовті ковід-зони

До 30 квітня (дата закінчення терміну дії надзвичайного стану, який буде продовжено), жоден регіон чи провінція не зможуть повернутися в жовту зону. Країна буде поділена між червоними або оранжевими кольорами.

Карантинні правила для школи

Дитячі садки, початкова та середня школа після Великодніх канікул відкриваються в червоній зоні після (7 квітня в Ломбардії).Регіональна адміністрація не зможе призупинити очне навчання.

Переїзд між регіонами

Продовжено заборону на переміщення між регіонами. Пеїзд дозволено лише за наявності “доведених потреб” – з міркувань роботи, здоров’я та у термінових випадках. Із собою потрібно мати автосертифікат.

Візити до родичів та друзів

До 30 квітня в червоних зонах забороняється відвідувати родичів або друзів.У помаранчевій зоні дозволено поїхати в гості один раз на день, в межах вашого муніципалітету. В автомобілі дозволено переїзд і максимум дорослих та діти до 14 років.Заміські будинки

Підтверджено можливість поїхати у заміські будинки навіть у червоній зоні, якщо регіональні постанови, цього не забороняють.

Читайте також: З 15 ЧЕРВНЯ ЄС ЗАПРОВАДЖУЄ “ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦІЇ”

Карантинні правила передбачають комендантську годину

Комендантська година починається о 22:00 на всій території країни триває до 5 ранку. Виходити із дому в цей час заборонено, за винятком підтверджених поважних причин.

Бари та ресторани

Бари та ресторани залишаться закритими. Продаж дозволено лише на виніс та з доставкою додому.Проте, після 20 квітня буде розглянуто можливість їх відкриття на обід.

Магазини

У червоній зоні магазини закриті, за винятком постанов місцевої влади.

Карантинні правила для вільного часу

У червоній зоні дозволено прогулянки поблизу свого дому. Носіння маски на відкритому повітрі обов’язкове.

Бігуни та велосипедисти можуть перетинати межі свого муніципалітету, навіть у червоній та помаранчевій зоні, якщо пункти відправлення та прибуття збігаються.

Читайте також: В ІНТЕРНЕТІ ПОЧАЛИ НЕЛЕГАЛЬНО ПРОДАВАТИ ВАКЦИНИ І КОВІД-ПАСПОРТИ

Тренажерні зали та басейни

Спортивні та тренажерні зали та басейни – закриті. Дозволено зайняття спортом на відкритому повітрі.

Кінотеатри та театри

Відкладається відкриття кінотеатрів і театрів, музеїв та виставкових залів.

Карантинні правила для перукарень та барбершопів

Карантинні правила відкладають відкриття роботи перукарень та барбер шопів у червоних зонах. В той час як у помаранчевих вони прийматимуть відвідувачів.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.