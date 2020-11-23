Цілком ймовірно, що італійський уряд видасть правила соціальної поведінки на різдвяний період у двох постановах Dpcm, або – двоступеневому Dpcm перший з яких діятиме з 3 по 23 грудня, а другий – з 23 грудня по 6-15 січня.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

ЗМІНА КОЛЬОРУ ЗОН РИЗИКУ

Якщо статистика поширення коронавірусу і надалі покращуватиметься, регіони Пьемонте Ломбардія, Вал Д’Аоста і Калабрія можуть прийти із червоної у помаранчеву зону вже із 27 листопада, або з 3 грудня.

Сицилія і Пулья, які зараз у помаранчевій зоні, з грудня можуть перейти у жовту зону.

Термін перебування Тоскани і Кампанії у червоній зоні завершується 29 листопада.

Термін перебування у помаранчеві зоні регіонів Емілія-Романья та Марке завершується 29 листопада.

Абруццо залишатиметься у червоній зоні до 24 грудня.

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ПРАВИЛА ОДОРОЖЕЙ МІЖ РЕГІОНАМИ

На даний час в’їзду і виїзд із червоних та помаранчевих регіонів заборонений за винятком поважних термінових причин.

На Різдво, уряд розглядає можливість обмеженого відкриття кордонів між регіонами в жовтій та помаранчевій зоні, для возз’єднання сімей та близьких родичів (батьки, дружина чи діти) на свята. Цей дозвіл діятиме один тиждень.

ЗАБОРОНА ВІДКРИТТЯ ЗИМОВИХ КУРОРТІВ

Виключається можливість відкриття зимових курортів під час різдвяних свят. Тобто, традиційного “білого тижня” (settimana bianca) у цьому році не буде.

Гірськолижні споруди будуть закриті в усіх регіонах Італії_ в тому числі тих, що належать до жовтої зони.

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ПРАВИЛА РОБОТИ МАГАЗИНІВ

Розклад роботи магазинів продовжать до 22 години, щоб уникнути скупчення покупців, які готують подарунки до різдвяних свят.

Для підтримки малих підприємців та порятунку економіки регіонів червоної зони, уряд припускає можливість контрольованого відкриття магазинів у зонах підвищеного епідеміологічного ризику.

Розглядається можливість відкриття торгових центрів на вихідні.

Такі заходи є ризикованими, тому покупців будуть просити максимально дотримуватися соціальної дистанції та інших санітарних мір.

СКОРОЧЕННЯ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ

Допускається можливість перенесення початку комендантської години на 23.00, у передріздвяний та різдвяний період.

Цей захід вводиться для обмеження скупчення людей у комерційних точках, а також, для того щоб покупці могли купити різдвяні подарунки та підготуватися до свят.

На Різдво комендантську годину продовжать до 24.00, щоб дозволити віруючим взяти участь у релігійній відправі.

На Новий рік, 31 грудня, організація вечірок буде заборонена. Коли почнеться комендантська година у цей день, на даний час ще не встановлено.

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ПРАВИЛА ДЛЯ БАРІВ ТА РЕСТОРАНІВ

Бари та ресторани будуть відкритими до 18 години. Уряд аналізує можливість відкриття ресторанів на обід у помаранчевих зонах.

Зберігаються правила чотирьох людей за столиком, та обов’язок носіння маски коли встаєте із-за столу.

Дозволено продаж їжі та напоїв на виніс та із доставкою додому.

ШКОЛИ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

До сьомого січня школи будуть закритими. Чи повернуться діти за парти після свят, залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Музеї, кінотеатри та театри, зали для бінго, спортзали та басейни залишаться закритими протягом усього святкового періоду.

Єдиним можливим винятком є музеї, які в жовтих районах можуть відкритись за попереднім замовленням на 30-50%

Це буде вирішено з урахуванням епідемічних даних на найближчі кілька днів.

®Маріанна Сороневич

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