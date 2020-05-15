Карантин після 18 травня: загальні правила по Італії

Італія робить ще один крок до виходу з надзвичайної ситуації, намагаючись повернути собі ще одну частину нормального життя.

Нова відстань безпеки у громадських місцях – 2 метри

Прем’єр міністр Джузеппе Конте звернеться до країни напередодні нового етапу Фази-2, який ще більше послабить обмежувальні заходи.

Голова уряду вирішив дати регіонам надзвичайні вповноваження для відновлення діяльності після карантину, за умови, що вони відповідатимуть вказівкам Міністерства Охорони Здоров’я.

З понеділка, 18 травня, знову відкриваються магазини з роздрібної торгівлі і торгові центри, а також бари, ресторани, перукарні, салони краси, і навіть ринки зі всіма видами товарів, не тільки продуктові, як це відбувається зараз.

Жителі Італії зможуть відвідувати музеї, бібліотеки, художні галереї та археологічні пам’ятки.

Проте, обов’язковим є дотримання дистанції. Якщо раніше рекомендували не наближатися до інших людей на 1 метр, тепер ця відстань зросте до 2-ох.

Вихід із карантину по регіонах

У п’ятницю 15 травня, Дзузеппе Конте розгляне статистику моніторингу ризику зараження на Sars-Cov-2, для кожного регіону, на основі наказу з 21 пунктів, передбаченого Міністром Охорони Здоров’я.

Деякі регіони, зокрема Емілія Романья та Венето, мають на меті відкрити всі громадські заклади. Інші, наприклад – П’ємонте, обирають обережність та поступовість.

Міністерство Охорони Здоров’я зробить оцінку розповсюдження вірусу та здатності територій застосовувати запобіжні заходи (проведення аналізів, місць у лікарнях, тощо) визначивши індекс ризику для кожного регіону.

Спільні регіональні правила

Міністерство Охорони здоров’я розробило спільні правила, які діятимуть в усіх регіонах.

Зокрема, вони стосуватимуться діяльності комерційних точок, рестораторів та пляжних структур.

Ряд суворих правил встановлено для салонів краси (вони будуть відкритими в неділю та понеділок).

Ці загальнонаціональні правила будуть переосмислені на місцевому рівні та гнучко адаптовані до конкретних ситуацій.

Ще одна проблема – пересування за межі власного регіону. До цього часу виїзд за межі регіону заборонений. Ймовірно, що ця заборона триватиме до 1 червня.

Розглянемо детальніше загальні правила. які діятимуть в Італії з 18 травня

Пересування для відвідування друзів

Італія знову повертається до вільного пересування у межах свого Регіону. Мати із собою автодекларацію більше не потрібно.

Після понад двох місяців, мільйони жителів країни зможуть відвідати друзів.

Але основні правила залишаються незмінними: щоб уникнути зараження слід дотримуватимя соціального дистанціювання; носіння захисних масок в закритих приміщеннях, де неможливо тримати дистанцію, є обов’язковим; за наявності симптомів коронавіруса, виходити з дому заборонено.

Бари і ресторани

Правила дистанціювання в барах та ресторанах повністю змінять звички італійців.

Зайти в бар, щоб випити чашечку кави чи перекусити, буде дозволено, але кількість відвідувачів буде обмежаним і залежатиме від розміру приміщення. Любителям барів доведеться чекати своєї черги, одягнувши маску.

Експерти відвели для кожного клієнта закладів громадського харчування площу у 4 кв.метри.

Основне правило для ресторанів – відстань у два метри між столами. Відвідувачів повинно бути стільки, щоб уникнути передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом. Заборонені шведські столи, чи паперові меню. Офіціанти повинні обов’язково носити рукавички і маски.

Крамниці та торгові центри

У понеділок 18 травня в Італії відкриються магазини роздрібної торгівлі, які адаптувалися до нових карантинних умов. Підраховано, що у Мілані зможуть відкритись лише 65% крамниць.

Кожен магазин повинен на касі і на вході повинні мати диспенсери з дезинфікуючими засобами.

Для торгових центрів і аутлетів місць на парковках буде майже вдвічі менше, а входи будуть також квотними.

Використовувати ліфти (принаймні ті, що вміщають малу кількість людей), буде дозволено тільки інвалідам. Інші відвідувачі підніматимуться ескалаторами чи сходами.

У громадських місцях наклейки нагадуватимуть про зобов’язання дотримуватися дистанції. Вхід у магазини одягу, взуття, парфумерії та інших товарів, будуть за номером талончика. Одяг та взуття рекомендується приміряти в рукавичках.

Також відкриються базари, але кількість прилавків буде меншою, а між ними буде встановлено огорожу.