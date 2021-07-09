Карта на проживання в Італії. Паперові пермессо замінять на електронні

Незабаром, паперова карта на проживання в Італії для членів сім’ї громадян ЄС, буде замінена на електронну картку.

Незабаром, члени сім’ї громадян ЄС, які проживають в Італії, незабаром отримуватимуть електронний дозвіл на проживання, який замінить паперовий, що використовувався до цього часу.

Довготривалі дозволи на проживання ЄС, які ще називають картою на проживання (тривалістю 5 років) “Familiare UE art. 10 DIR 2004/38/CE”, або дозволом на постійне проживання “Familiare UE art. 20 DIR 2004/38/CE дотепер видавали на папері у форматі А4, а пізніше А5. Це було дуже незручно для користувачів.

Зокрема, такі документи отримували після одруженням із громадянином ЄС.

Скоро ці документи будуть замінені на пермессо нового зразка – пластикові картки.

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Таким чином, Італія долучається до нових норм безпеки ЄС щодо документів, які посвідчують особу та посвідки на проживання (Регламент (ЄС) 2019/1157).

Отримати документ нового зразка можна під час його поновлення, або подавши відповідну заяву у квестуру, або через уповноважені поштові відділення.

Випуск електронного документа в експериментальному порядку розпочнеться у квестурах Рима та Салерно з 13 липня 2021.

З 2 серпня нововведення розповсюджується на всю Італію. Паперовий зразок документу видаватимуть лише до 31 липня.

Вже видані паперові пермессо залишаються чинними до закінчення терміну дії, або їх заміни іншим документом. У будь-якому випадку, усі вони повинні бути замінені до 3 серпня 2023 року.

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Вартість електронної карти на проживання в Італії

Заявник повинен оплатити гербову марку за 16 євро та 30,46 євро за виготовлення документа.

До цього необхідно додати вартість рекомендованого листа (30 євро), якщо заявка подається через поштове відділення.

ДЖЕРЕЛО: Міністерство праці та соціальної політики Італії

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