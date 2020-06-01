Квестури Італії відновили прийом громадян після майже 3-місячної перерви під час карантину.

День відкриття відділів імміграції у різних регіонах є різним.

Щоб дізнатися розклад роботи квестури у вашому місті та іншу інформацію, проконсультуйте сторінку “Le Questure sul web” за цим лінком: https://questure.poliziadistato.it/.

Щоб уникнути переповнених приміщень і зробити можливим дотримання соціальної дистанції між відвідувачами, більшість квестур приймають виключно для вручення готових дозволів на проживання.

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